Brighton & Hove Albion, das in drei der vergangenen vier Spielzeiten erstaunlicherweise unter den Top 8 landete, will mit einem gelungenen Start in die Premier-League-Saison 2026/27 loslegen, wenn der Klub am Sonntag, dem 23. August, im Amex für die Ankunft von Aston Villa den roten, oder vielmehr bordeauxroten, Teppich ausrollt.

Fabian Hürzelers Mannschaft wird darauf aus sein, sich für die Niederlage gegen Villa in der vergangenen Saison zu revanchieren. Die Teams lieferten sich an der Südküste ein packendes 4:3, wobei die Gäste zurückkamen, nachdem Brighton früh mit 2:0 in Führung gegangen war. Die Niederlage im Dezember beendete zudem Brightons lange Heimserie ohne Niederlage.

Steht uns im Amex das nächste Herzschlagfinale bevor? Sie könnten auf der Tribüne sitzen und es selbst herausfinden. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Brighton gegen Aston Villa zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Aston Villa statt?

Brighton gegen Aston Villa wird am Sonntag, dem 23. August 2026, um 14:00 Uhr BST im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs ordnen Partien verschiedenen Kategorien zu, etwa Kategorie A, B oder C. Hochkarätige Duelle gegen Top-Sechs-Rivalen oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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