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So bekommt man Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain: Ligue-1-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Brest trifft in der Ligue 1 auf Paris Saint-Germain. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Brest trifft am Sonntag, 13. September 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest auf Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain geht in die Partie mit dem Ziel, Schwung aufzunehmen und die historische Dominanz in diesem direkten Duell aufrechtzuerhalten. Brest wiederum will den Heimvorteil nutzen, um gegen das derzeitige Spitzenteam ein Ausrufezeichen zu setzen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Brest gegen Paris Saint-Germain findet im Stade Francis-Le Blé in Brest statt, der Anstoß ist für die oben angegebene bestätigte Uhrzeit angesetzt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Stade Brestois und Paris Saint-Germain am 13. September 2026 im Stade Francis-Le Blé zu kaufen, nutzen Sie diese gängigen Optionen:

  • Offizielle Vereinskanäle: Prüfen Sie die offizielle Website von Stade Brestois auf den primären Ticketverkauf, priorisierten Zugang für Mitglieder und die Verfügbarkeit an der Tageskasse. Da es sich um ein prestigeträchtiges Heimspiel gegen PSG handelt, sind offizielle Tickets schnell ausverkauft.
  • Wiederverkaufs-Marktplätze & Ticket-Aggregatoren: Falls die Primärtickets über den Verein ausverkauft sind, bündeln sichere Sekundärplattformen und Ticketvergleichsseiten, etwa StubHub, entsprechende Angebote.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Brest und Paris Saint-Germain am 13. September 2026 variieren in der Regel je nach Plattform und Sitzplatzkategorie:

  • Offizielle Tageskasse: Tickets zum Nennwert direkt über Stade Brestois beginnen für reguläre Heimplätze in der Regel bei etwa 30 € bis 50 €, wobei die Verfügbarkeit bei Topspielen wie gegen PSG stark eingeschränkt ist und normalerweise eine Vereinsmitgliedschaft erfordert.
  • Sekundärmarktplätze & Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticket-Aggregations- und Zweitmarktseiten, etwa StubHub, beginnen die Preise für dieses Spiel in der Regel bei rund 80 € bis 160 € für Plätze in den oberen Rängen oder mit allgemeiner Sicht und können je nach Nachfrage und genauer Blocklage deutlich weiter ansteigen.

Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brest gegen Paris Saint-Germain

Brest hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einem 2:2 gegen Le Mans in der Ligue 1, dem ersten Pflichtspielresultat der neuen Saison. Davor setzte es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen Nottingham Forest, außerdem spielte Brest in einem weiteren Vorbereitungsspiel 2:2 gegen Venezia. Brest erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, kassierte aber auch neun, was in der Vorbereitung auf eine offene und phasenweise anfällige Defensivbilanz hindeutet.

Die letzten fünf Ergebnisse von PSG zeigen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete am 23. August mit einem 2:2 in Rennes, als eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit am ersten Ligue-1-Wochenende einen Punkt rettete. Zuvor verlor PSG im Super Cup mit 0:1 gegen Lens und besiegte Aston Villa im UEFA Super Cup mit 2:1. PSG erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs, eine gemischte Bilanz, die auf einen unruhigen Start in die Saison hindeutet.

B29

B29 - Form

EAG
U3-3
STB
S1-2
VEN
U2-2
NFO
N2-0
LEM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

MLL
N3-0
MUN
U1-1
AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Brest gegen Paris Saint-Germain: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand am 10. Mai 2026 statt, als PSG in der Ligue 1 zu Hause mit 1:0 gewann. In den letzten fünf Aufeinandertreffen hat PSG mit vier Siegen gegenüber null von Brest eine klare Bilanz vorzuweisen, wobei ein Spiel keinen Brest-Sieg hervorbrachte. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf gab es am 19. Februar 2025 in der Champions League, als PSG im Parc des Princes mit 7:0 gewann. PSG erzielte in diesen fünf Duellen 19 Tore und kassierte nur zwei.

Head to Head

BrestUnentschiedenParis Saint-Germain
0
0
5
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
END
Frankreich Ligue 1
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Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
END
Champions League
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
END
2Erzielte Tore19
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Brest gegen Paris Saint-Germain: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
2
LensLensRCL
110052+33
S
3
LilleLilleLIL
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
U
8
Le MansLe MansLEM
10102201
U
9
RennesRennesREN
10102201
U
10
LorientLorientLOR
10100001
U
11
NizzaNizzaNCE
10100001
U
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
13
TroyesTroyesTRO
10100001
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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