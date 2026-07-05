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So bekommt man Tickets für Brasilien gegen Norwegen: WM-Preise, Informationen zum Achtelfinale, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Brasilien trifft bei der Weltmeisterschaft als Nächstes auf die Elfenbeinküste oder Norwegen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

In East Rutherford bereitet sich der fünfmalige Weltmeister Brasilien auf ein mit Spannung erwartetes Achtelfinal-Duell bei der WM 2026 gegen Norwegen vor.

Nachdem die Seleção ihre Hürde in der Runde der letzten 32 gegen Japan erfolgreich gemeistert hat, geht sie mit viel Momentum ins Achtelfinale, ist sich aber der generationenprägenden Gefahr, die auf sie wartet, durchaus bewusst.

Norwegen sicherte sich seinen Platz auf spektakuläre Weise und setzte dabei auf die tödliche Effizienz von Talisman Erling Haaland sowie die kreative Inspiration von Martin Ødegaard, um die Elfenbeinküste auszuschalten.

K.-o.-Duelle, in denen südamerikanische Spielkunst auf disziplinierte europäische Organisation trifft, liefern immer packende taktische Schlachten. Damit euer digitales Sportwetten-Setup vor dem Anpfiff mit zusätzlichen Wettgeldern aufgeladen ist, ist die Nutzung eines Registrierungsbonus entscheidend. Lest unsere kurze Anleitung, um eure Prämien über unseren verifizierten Megapari-Promo-Code zu aktivieren.

Wann ist der Anstoß bei Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft?

Dieses gewaltige K.-o.-Spiel im Achtelfinale findet im ikonischen New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, statt.

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Weltmeisterschaft - 1/8
MetLife Stadium

Wie kann man Tickets für Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell beendet.

Mit mehr als 500 Millionen bearbeiteten Anfragen während dieser Phasen ist die primäre Verfügbarkeit inzwischen auf einem historischen Tiefstand.

Das müsst ihr auf einen Blick wissen:

  • Die Last-Minute-Sales-Phase startete am 1. April. Dabei handelt es sich nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.
  • Alternativ können Fans für Last-Minute-Tickets auf Sekundärmarktplätze wie StubHub ausweichen. Denkt daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die ihr kauft.

Wie viel kosten WM-Tickets für Brasilien gegen Norwegen?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase begannen bereits bei 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind, ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Weiterverkäufe noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni - 3. Juli

Runde der letzten 32 (Spielorte mit hoher Nachfrage)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni - 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Spielorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-WM-Finale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875 $

5.900 $ – 38.000+ $ (15.240 $)

Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Brasilien und Norwegen

BRA

BRA - Form

ÄGY
S2-1
MAR
U1-1
HAI
S3-0
SCO
S0-3
JPN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NOR

NOR - Form

MAR
U1-1
IRQ
S1-4
SEN
S3-2
FRA
N1-4
ELF
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Brasilien gegen Norwegen: Jüngste direkte Duelle

Head to Head

BrasilienUnentschiedenNorwegen
0
1
0
Freundschaftsspiele
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
Brasilien badge
Brasilien
BRA
1
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Tabelle von Brasilien gegen Norwegen

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