So bekommt man Tickets für Brasilien gegen Norwegen: WM-Preise, Informationen zum Achtelfinale, Last-Minute-Verkäufe und mehr

In East Rutherford bereitet sich der fünfmalige Weltmeister Brasilien auf ein mit Spannung erwartetes Achtelfinal-Duell bei der WM 2026 gegen Norwegen vor.

Nachdem die Seleção ihre Hürde in der Runde der letzten 32 gegen Japan erfolgreich gemeistert hat, geht sie mit viel Momentum ins Achtelfinale, ist sich aber der generationenprägenden Gefahr, die auf sie wartet, durchaus bewusst.

Norwegen sicherte sich seinen Platz auf spektakuläre Weise und setzte dabei auf die tödliche Effizienz von Talisman Erling Haaland sowie die kreative Inspiration von Martin Ødegaard, um die Elfenbeinküste auszuschalten.

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Wann ist der Anstoß bei Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft?

Dieses gewaltige K.-o.-Spiel im Achtelfinale findet im ikonischen New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, statt.

Weltmeisterschaft - 1/8 5. Juli 2026 - 16:00 MetLife Stadium

Wie kann man Tickets für Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell beendet.

Mit mehr als 500 Millionen bearbeiteten Anfragen während dieser Phasen ist die primäre Verfügbarkeit inzwischen auf einem historischen Tiefstand.

Das müsst ihr auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Sales-Phase startete am 1. April. Dabei handelt es sich nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

Alternativ können Fans für Last-Minute-Tickets auf Sekundärmarktplätze wie StubHub ausweichen. Denkt daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die ihr kauft.

Wie viel kosten WM-Tickets für Brasilien gegen Norwegen?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase begannen bereits bei 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind, ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Weiterverkäufe noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni - 3. Juli Runde der letzten 32 (Spielorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni - 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Spielorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-WM-Finale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000+ $ (15.240 $)

Brasilien gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Brasilien und Norwegen

Brasilien gegen Norwegen: Jüngste direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Freundschaftsspiele Norwegen NOR 1 Brasilien BRA 1 END 1 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Tabelle von Brasilien gegen Norwegen

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