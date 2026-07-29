Bournemouth hat mit dem früheren RB-Leipzig-Coach Marco Rose womöglich einen neuen Mann auf dem Trainerposten, wird aber im ersten Premier-League-Heimspiel dieser Saison im Vitality Stadium gegen Everton am Samstag, dem 29. August, an die starke Heimform aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen wollen.

Bemerkenswerterweise ist Bournemouth zu Hause derzeit seit neun Spielen ungeschlagen, eine Serie, die bis zum 3. Januar zurückreicht. Selbst bei dieser Niederlage zeigte das Team eine gute Leistung und verlor mit 2:3 gegen den späteren Meister Arsenal.

Tatsächlich verlor Bournemouth in der Liga die gesamte Saison über im Vitality nur zwei Spiele. Ein kleiner Grund zur Sorge ist allerdings, dass Everton das einzige andere Team war, das Bournemouth schlagen konnte. Gelingt nun die Revanche?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Bournemouth gegen Everton wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Bournemouth gegen Everton statt?

Bournemouth gegen Everton soll am Samstag, dem 29. August, um 15:00 Uhr BST im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen werden.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen den Weiterverkauf und der zu 100 Prozent digitalen Zugangssysteme vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ballot-Lotterien ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die beim Ballot leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Sitze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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