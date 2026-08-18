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Book Bournemouth vs Everton Tickets

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So bekommt man Tickets für Bournemouth gegen Everton: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Everton

Du könntest ins Vitality Stadium fahren, um zu sehen, wie Bournemouth gegen Everton antritt

Bournemouth hat vielleicht einen neuen Mann auf dem Trainerstuhl, in Gestalt des ehemaligen RB-Leipzig-Coachs Marco Rose, doch im ersten Premier-League-Heimspiel dieser Saison im Vitality Stadium gegen Everton am Samstag, 29. August, will der Klub seine beeindruckende Heimform aus der vergangenen Spielzeit beibehalten.

Erstaunlicherweise ist Bournemouth zu Hause aktuell seit neun Spielen ungeschlagen. Diese Serie reicht bis zum 3. Januar zurück, und selbst bei dieser Niederlage zeigte das Team eine starke Leistung, als es dem späteren Meister Arsenal mit 2:3 unterlag.

Tatsächlich verlor Bournemouth in der Liga die gesamte Saison über im Vitality nur zweimal. Ein kleiner Grund zur Sorge ist allerdings, dass Everton die einzige andere Mannschaft war, die Bournemouth schlagen konnte. Gelingt nun die Revanche?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Bournemouth gegen Everton wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Bournemouth gegen Everton statt?

Bournemouth gegen Everton wird am Samstag, 29. August, um 15:00 Uhr BST im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Vitality Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketverlosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Bournemouth gegen Everton?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederverlosungen.

Form

BOU

BOU - Form

FCP
S4-1
FCA
S2-5
GEN
S10-1
BET
U2-2
M05
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
22/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
EVE

EVE - Form

STK
N1-0
HSV
S1-2
VFB
N3-1
NEW
S3-1
LIL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste Bilanz im direkten Duell

Head to Head

BournemouthUnentschiedenEverton
4
0
1
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
England FA Cup
Everton badge
Everton
EVE
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
8Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Bournemouth vs Everton Voraussichtliche Aufstellungen

Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Aufstellung
Everton crest
Everton
EVE
Everton crest
Everton
EVE

Trainer

  • M. Rose

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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