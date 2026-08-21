Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag, 5. September 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Elversberg.

Das Heimspiel bietet Mönchengladbach früh in der Saison die Chance, wichtige Punkte zu holen, während Elversberg in der höchsten Spielklasse Fuß fassen will. Die beiden Teams sind im Seniorenfußball bislang erst einmal in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Damals feierte Mönchengladbach im Dezember 2020 in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen souveränen 5:0-Sieg gegen Elversberg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach empfängt Elversberg im Borussia-Park in Mönchengladbach am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison.

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg kaufen?

1. Offizieller Verkauf des Heimklubs (Borussia Mönchengladbach)

Kaufen Sie direkt über das offizielle Online-Ticketportal des Heimteams.

Klubmitglieder erhalten frühzeitig vorrangige Buchungsfenster, bevor verbleibende Tickets für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

Falls reguläre Sitzplätze ausverkauft sind, prüfen Sie die offizielle Zweitmarkt-Ticketbörse auf der Website des Klubs auf Weiterverkäufe zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern.

2. Gästeblock (SV Elversberg)

Auswärtsfans sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des SV Elversberg kaufen, um Plätze im ausgewiesenen Gästebereich im BORUSSIA-PARK zu sichern.

3. Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern

Sekundäre Ticketplattformen wie Stubhub führen verfügbare Angebote, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und SV Elversberg im BORUSSIA PARK gelten auf dem offiziellen und dem Zweitmarkt folgende Ticketpreise:

Offizielle Preise: Direkt über das Klubportal liegen die regulären Nicht-VIP-Tickets in den Standardkategorien in der Regel zwischen 15 € und 55 € .

Zweitmarkt: Auf Drittanbieterplattformen wie Stubhub beginnen die Preise für einfache Eintrittskarten typischerweise bei etwa 20 € bis 50 € , während die durchschnittlichen Zweitmarkt-Angebote je nach Nachfrage in den jeweiligen Blöcken und Verfügbarkeit zwischen 170 € und 300 € liegen.

Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg

Borussia Mönchengladbach geht mit fünf Siegen aus fünf Testspielen in den Bundesliga-Auftakt. Dabei erzielte das Team 20 Tore und kassierte nur zwei. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa am 15. August, während das deutlichste Ergebnis ein 8:0 gegen Velbert war. Diese Serie bedeutet eine makellose Sommervorbereitung.

Elversberg verbuchte in den letzten fünf Testspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Im letzten Freundschaftsspiel am 15. August besiegte das Team Lorient mit 4:1 und erzielte zuvor bei einem 5:2-Sieg gegen Strasbourg fünf Tore. Die einzige Niederlage gab es Mitte Juli gegen Viktoria Köln 1904. In den fünf Spielen erzielte Elversberg 12 Tore und kassierte sechs.

Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die beiden Klubs sind in den verfügbaren Aufzeichnungen nur einmal aufeinandergetroffen, wobei Borussia Mönchengladbach im Dezember 2020 im DFB-Pokal auswärts mit 5:0 in Elversberg gewann. Dieses Ergebnis ist der einzige direkte Vergleich zwischen diesen Teams, weshalb es vor ihrem ersten Bundesliga-Duell nur einen begrenzten historischen Kontext gibt.

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Deutschland DFB-Pokal Elversberg ELV 0 Gladbach BMG 5 END 5 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg: Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle liegt Borussia Mönchengladbach derzeit auf Platz fünf, während Elversberg auf Rang sieben steht.