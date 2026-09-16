So bekommt man Tickets für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Borussia Dortmund trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund auf Werder Bremen.

Im jüngsten Ligaduell am 16. Mai 2026 sicherte sich Dortmund einen deutlichen 2:0-Auswärtssieg im Stadion von Werder Bremen. In den vergangenen fünf direkten Duellen dominierte Dortmund diese Begegnung mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Bremen, dazu gab es ein Unentschieden.

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Wann ist der Anstoß bei Borussia Dortmund gegen Werder Bremen in der Bundesliga?

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 5 9. Okt. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen kaufen?

Um Tickets für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen im Signal Iduna Park zu kaufen, haben Sie über offizielle und sekundäre Kanäle vier Hauptoptionen:

1. Offizieller BVB-Ticketshop (Primärverkauf)

Tickets werden etwa 4 bis 6 Wochen vor dem Spiel direkt über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund freigeschaltet. Offizielle Vereinsmitglieder von Borussia Dortmund erhalten 1 bis 2 Tage vor dem allgemeinen Verkaufsstart für verbleibende Tickets vorrangigen Zugang. Sollten nach dem Vorverkauf für Mitglieder noch Tickets verfügbar sein, gehen diese in den freien Verkauf. Allerdings sind nachfragestarke Bundesliga-Partien oft bereits in der Mitgliederphase ausverkauft.

2. BVB-Zweitmarkt für Tickets (offizieller Weiterverkauf)

Falls der reguläre Vorverkauf ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber und Inhaber von Tagestickets, die nicht teilnehmen können, ihre Tickets legal über den offiziellen BVB-Zweitmarkt auf der Website des Klubs anbieten. Diese Tickets werden vom Klub geprüft und elektronisch neu ausgestellt, wodurch sichergestellt ist, dass sie offiziell, sicher und zum Nennwert verkauft werden.

3. VIP- und Hospitality-Pakete

Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete können direkt über die Website des Klubs gekauft werden, ohne dass eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. Diese Pakete beinhalten Spieltickets sowie Zugang zu Stadionlounges und Verpflegungsservices, sind aber teurer als reguläre Plätze.

4. Sekundäre Ticketplattformen

Wenn der offizielle Primärverkauf ausverkauft ist, sind Tickets oft über sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub erhältlich, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park liegen im offiziellen BVB-Ticketshop für reguläre Einzeltickets für Erwachsene in der Regel zwischen 19 € und 80 €.

Offizielle Ticketpreise (Nennwert)

Stehplätze (Südtribüne / Gelbe Wand): ca. 19 € bis 25 €

Sitzplatztickets: ca. 35 € bis 80 € (variiert je nach Kategorie und Stadionbereich)

Jugend-/Kindertickets (unter 14): ca. 10 €

VIP- und Hospitality-Pakete: ca. 200 € bis 500 €+ je nach gewähltem Lounge-Paket

Sekundärmarkt- und Weiterverkaufsoptionen

Offizieller BVB-Weiterverkaufsmarkt: Verkauft zum regulären Nennwert ( 19 € bis 80 € ), da die Tickets von Dauerkarteninhabern neu ausgestellt werden.

Sekundäre Weiterverkaufsplattformen: Bei sekundären Ticketplattformen wie Stubhub schwanken die Preise je nach Nachfrage und beginnen für reguläre Sitzplatzkategorien in der Regel bei etwa 75 € bis 170 € .

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines verloren und einmal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga, nachdem Dortmund am ersten Spieltag auch den Hamburger SV mit 2:0 und im DFB-Pokal HEBC Hamburg mit 5:0 besiegt hatte. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Bayern München im Supercup. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund 12 Tore und kassierte sieben.

Werder Bremen hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zwei verloren und einmal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Bundesliga am 2. Spieltag, nach einer 1:4-Niederlage in Freiburg am ersten Spieltag. Bremen besiegte in diesem Zeitraum zudem den SK Hansa Lüneburg im DFB-Pokal mit 3:0. In den vergangenen fünf Spielen zeigte die Mannschaft, dass sie Tore erzielen kann, kassierte aber auch regelmäßig Gegentreffer.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 16. Mai 2026 in der Bundesliga statt, als Borussia Dortmund bei Werder Bremen mit 2:0 gewann. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt einen klaren Vorteil für Dortmund mit drei Siegen gegenüber einem von Werder, bei einem Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie war ein 3:0-Sieg von Dortmund im Januar 2026.