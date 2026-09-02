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So bekommt man Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Borussia Dortmund trifft in der Bundesliga auf Paderborn. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Borussia Dortmund trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund auf Paderborn.

Beide Teams gehen in diesen Spieltag mit dem Ziel, sich früh in der Saison Momentum zu erarbeiten und wichtige Punkte in der Bundesliga-Tabelle zu holen. Frühere Pflichtspielduelle zwischen den beiden Seiten waren von torreichen Partien geprägt, was dieses Duell für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

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Wann ist der Anstoß von Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Borussia Dortmund empfängt Paderborn im Signal Iduna Park in Dortmund, Anstoß ist am ersten Bundesliga-Spieltag angesetzt.

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Bundesliga - Spielwoche 3
Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07 in der Bundesliga zu kaufen, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten, je nachdem, ob das Spiel im Signal Iduna Park (Dortmund) oder in der Home Deluxe Arena (Paderborn) ausgetragen wird:

  • Borussia Dortmund (Heimspiel): Kaufen Sie direkt über den offiziellen BVB-Ticketshop auf der Vereinswebsite (bvb.de). Der Ticketverkauf startet in der Regel zunächst für BVB-Vereinsmitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.
  • SC Paderborn 07 (Auswärtsspiel): Kaufen Sie über den offiziellen Online-Ticketshop von Paderborn (scp07.de). Wenn Sie im Auswärtsblock in Paderborn sitzen möchten, werden Auswärtstickets über das offizielle Auswärtsticket-Verkaufssystem von Borussia Dortmund verteilt.
  • Sekundäre Ticketplattformen Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, können Sie auf sekundären Ticket-Marktplätzen wie Live Football Tickets nach weiterverkauften Plätzen suchen. Bedenken Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen über dem Nennwert liegen können.
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Wie viel kosten Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Nennwert direkt über den Verein oder Weiterverkaufstickets über sekundäre Plattformen kaufen:  

Primäre / offizielle Vereinspreise (Nennwert) offizielle Preise von Borussia Dortmund:

  • Stehplätze (Gelbe Wand / Südtribüne): Etwa 16 £ (18,50 €).  
  • Kategorie 6 (Sitzplätze Unterrang): Etwa 30 £ (35,00 €).  
  • Kategorie 5 (Standardsitzplätze): Etwa 43 £ (50,00 €).  
  • Kategorie 2 bis 4 (Sitzplätze auf den Seitentribünen): Etwa 49 £ bis 60 £ (57,00 €–70,00 €).  
  • Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze: Etwa 73 £ bis 82 £ (85,00 €–95,00 €).  

Preise auf dem Zweit- und Weiterverkaufsmarkt Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nicht-Mitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen wieLive Football Tickets je nach Marktnachfrage:  

  • Weiterverkauf Einstiegsklasse / Stehplätze: Beginnt bei etwa 40 £ bis 55 £.  
  • Sitzplätze Standardkategorie: Liegen in der Regel zwischen 85 £ und 130 £.  
  • Kategorie 1 & Premium-Bereiche: Können zwischen 150 £ und 210 £+ liegen.  
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Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Dortmund gegen Paderborn

Borussia Dortmund geht mit einer schwierigen jüngsten Serie in die Bundesliga-Saison und verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Tokyo mit 1:0. In der Vorbereitung spielte Dortmund 2:2 gegen die Roma, bevor eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal in einem Freundschaftsspiel folgte und dann am 22. August ein 1:2 gegen den FC Bayern München im Supercup. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund sieben Tore und kassierte acht.

Paderborns letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. Zweimal spielte das Team 2:2 gegen Werder Bremen und in der Vorbereitung gab es einen 2:0-Sieg gegen Osnabrueck. Die einzige Niederlage gab es Ende Juli mit 0:2 gegen Magdeburg. Paderborn erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

BVB

BVB - Form

ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCP

SCP - Form

OSN
S2-0
SVW
U2-2
SVW
U2-2
PHL
S2-4
M05
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Borussia Dortmund gegen Paderborn: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 2. Februar 2021 im DFB-Pokal statt, als Borussia Dortmund Paderborn mit 3:2 besiegte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Dortmund drei Spiele, dazu kamen ein Unentschieden und ein Sieg von Paderborn. Das deutlichste Ergebnis gab es in einem Bundesliga-Spiel am 31. Mai 2020, als Paderborn Dortmund empfing und mit 1:6 verlor, und auch ein Freundschaftsspiel im Januar 2017 endete mit demselben Resultat zugunsten von Dortmund.

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenPaderborn
3
2
0
Deutschland DFB-Pokal
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
END
17Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Borussia Dortmund gegen Paderborn: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
16
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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