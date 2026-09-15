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Wann ist der Anstoß bei Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional?

Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Boca Juniors gegen River Plate

Boca Juniors hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben vier Siege und ein Unentschieden geholt, in diesem Zeitraum also kein Spiel verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg in der Liga Profesional gegen Central Cordoba de Santiago am 12. September, nachdem am 9. September ein 1:0-Erfolg in der Copa Sudamericana gegen Sao Paulo gelungen war. Ein 2:2 gegen Gimnasia Mendoza am 5. September war in dieser Phase der einzige Punktverlust. Boca hat in diesen fünf Spielen sieben Tore erzielt und drei kassiert.

River Plate hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Der jüngste Auftritt endete am 12. September mit einem 2:1-Auswärtssieg in der Liga Profesional bei Atletico Tucuman, außerdem schlug das Team in diesem Zeitraum Independiente Rivadavia mit 3:1 und Banfield auswärts mit 3:2. Die einzige Niederlage gab es in der Copa Sudamericana gegen Santa Fe. River hat in diesen fünf Partien neun Tore erzielt und sechs kassiert.

Boca Juniors gegen River Plate: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es in der Liga Profesional am 19. April 2026, als River Plate Boca Juniors empfing und 0:1 verlor. Davor gewann Boca im November 2025 zu Hause mit 2:0 gegen River. In den letzten fünf registrierten direkten Duellen hat Boca Juniors mit drei Siegen gegenüber einem von River und einem Unentschieden die bessere Bilanz, darunter ein 3:2-Sieg von Boca in der Copa de la Liga Profesional auf Rivers Platz im April 2024.