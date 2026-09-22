Zwei Giganten des europäischen Fußballs treffen aufeinander, wenn Belgien Italien zu einem hochkarätigen Duell in der UEFA Nations League im König-Baudouin-Stadion in Brüssel empfängt. Spiele zwischen diesen internationalen Schwergewichten liefern auf der internationalen Bühne regelmäßig technische Qualität auf höchstem Niveau, taktische Spannung und dramatische Momente.

Da von beiden Fanlagern eine hohe Nachfrage erwartet wird, ist schnelles Handeln gefragt, um sich einen Platz im Stadion zu sichern. GOAL liefert alle wichtigen Spieldetails, Terminübersichten, Preisinformationen und direkte Links, damit ihr euch jetzt eure Tickets sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Italien findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Italien kaufen?

Offizielle Spieltickets werden über das Portal des Königlichen Belgischen Fußballverbands und die offiziellen Ticketkanäle der UEFA vertrieben. Die Verkaufsphasen für den freien Verkauf starten in der Regel einige Wochen vor dem Anpfiff, doch die Hauptkontingente sind wegen der hohen Nachfrage in ganz Europa schnell vergriffen.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind sekundäre Plattformen StubHub eure Anlaufstelle, um euch vor dem Anpfiff noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Italien?

Die Ticketpreise auf den offiziellen Plattformen beginnen bei etwa 35 € für Sitzplätze im Oberrang hinter den Toren, während zentral gelegene Plätze direkt am Spielfeldrand je nach Stadionbereich und Kategorie teurer sind.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, sind sekundäre Wiederverkaufsplattformen StubHub eine alternative Option, um sich Last-Minute-Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort bei etwa 42 €.

Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Belgien gegen Italien

Belgien geht in ordentlicher Verfassung in diese Partie und hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft gab es Siege gegen die USA, Senegal und Neuseeland, ehe im Viertelfinale eine Niederlage gegen Spanien folgte. In der Gruppenphase gab es zudem ein 0:0 gegen den Iran. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer, wobei die Niederlage gegen Spanien die einzige Pleite mit einem Tor Unterschied war.

Italiens jüngste Serie erzählt eine andere Geschichte. Mancini übernimmt eine Mannschaft, die zwei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren hat, dazu kommt ein Unentschieden in diesem Zeitraum. Die beiden Testspielsiege gegen Griechenland und Luxemburg im Juni sorgten spät noch für etwas Zuversicht, doch die Niederlagen gegen Norwegen und Bosnien und Herzegowina früher im Qualifikationszyklus verdeutlichen, warum ein Neuaufbau notwendig ist. Italien erzielte in diesem Lauf fünf Tore und kassierte sechs.

Belgien gegen Italien: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete zugunsten Italiens, mit einem 1:0-Auswärtssieg für Italien in der Nations League im November 2024. Dieses Ergebnis folgte auf ein 2:2 im Hinspiel in Bologna im Monat zuvor, ein Spiel, das unterstrich, wie ausgeglichen diese Teams in den vergangenen Jahren waren. In den vergangenen fünf direkten Duellen, die Partien in der Nations League und bei der Europameisterschaft umfassen, hat Italien die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber einem von Belgien bei einem Unentschieden. Italien kassierte in diesen fünf Spielen nur vier Gegentore.







