Belgien trifft am 28. September 2026 im König-Baudouin-Stadion in Brüssel in einem großen Duell der UEFA Nations League auf Frankreich. Dieses hochkarätige Aufeinandertreffen bringt zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs zusammen, die in ihrer Gruppe nach den Top-Platzierungen greifen.

GOAL liefert euch alle Details, die ihr braucht, um an Tickets für dieses Topspiel zu kommen. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, wie die Preise aussehen und wie ihr euch eure Karten noch heute sichert.

Wann ist Anstoß bei Belgien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Frankreich findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Frankreich kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Königlichen Belgischen Fußballverbands (RBFA) gekauft werden, das den Primärverkauf für Belgiens Heimspiele abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Originalpreis während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Frankreich?

Die Standardpreise für Tickets auf der offiziellen RBFA-Website beginnen bei 35 € für den allgemeinen Eintritt, wobei die Kosten je nach Sitzbereich und Sicht im König-Baudouin-Stadion variieren.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 115 € pro Sitzplatz und schwanken je nach aktueller Verfügbarkeit und Marktnachfrage.

Belgien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Belgien gegen Frankreich

Belgien hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor besiegte Belgien die USA mit 4:1 und Senegal mit 3:2, das deutlichste Ergebnis in dieser Serie war ein 5:1 gegen Neuseeland. Belgien erzielte in diesen fünf Partien 11 Tore und kassierte acht.

Frankreich hat ebenfalls drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Zuvor besiegte Frankreich im Turnier Marokko mit 2:0, Paraguay mit 1:0 und Schweden mit 3:0, bei zehn erzielten und acht kassierten Toren in diesen fünf Spielen.

Belgien gegen Frankreich: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 2:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im Oktober 2024 in Brüssel ausgetragen wurde. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Belgien kommt auf einen Sieg. Der einzige belgische Erfolg gelang im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018. Frankreich war in diesem Duell in den vergangenen Jahren die dominierende Mannschaft.



