Belgien empfängt Frankreich am Montag, den 28. September, im König-Baudouin-Stadion in Brüssel, bevor beide Teams eine Woche später im Rückspiel im Stade de France in Saint-Denis erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Italien und die Türkei gehören. Das französisch-belgische Derby bringt wegen der Geschichte zwischen den beiden Nationen stets eine zusätzliche Brisanz mit sich.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Belgien gegen Frankreich zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Belgien vs. Frankreich in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Frankreich findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt, die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Wo kann man Tickets für Belgien vs. Frankreich kaufen?

Tickets für das Spiel in Brüssel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Königlichen Belgischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Saint-Denis sind die offiziellen Kanäle des Französischen Fußballverbands (FFF), einschließlich des Direktverkaufs über das Stade de France, die entsprechende erste Anlaufstelle.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das Hinspiel im König-Baudouin-Stadion in Brüssel sowie Angebote für das Rückspiel im Stade de France.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach Ablauf der Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Begrenzte Verfügbarkeit – die offiziellen Angebote für das Spiel in Brüssel zeigen nur noch einen kleinen Rest an verfügbaren Tickets, während die Nachfrage schnell steigt

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der schnellen Auslastung des Spiels in Brüssel ist eine frühe Buchung für beide Partien dieses Derbys dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Belgien vs. Frankreich?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Brüssel werden über die Ticketkanäle des Königlichen Belgischen Fußballverbands festgelegt, wobei das gesamte Spektrum von Standard- bis Premium-Sitzplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Saint-Denis gelten in gleicher Weise die offiziellen Preise des FFF und des Stade de France.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Leitfaden dazu, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Brüssel): ab etwa 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im König-Baudouin-Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Brüssel): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Saint-Denis: die Preise im Stade de France dürften angesichts des Derby-Charakters dieser Partie ähnlich verlaufen, wobei die Nachfrage mit näher rückendem Spiel weiter steigt

Wie bei jedem Derby mit hoher Nachfrage können sich die Preise schnell ändern. Wer mit einem festen Budget plant, ist in der Regel besser beraten, sich seinen Platz lieber früher als später zu sichern.

Belgien vs. Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Belgien vs. Frankreich

Belgien geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor gab es einen 4:1-Sieg gegen die USA und einen 3:2-Erfolg gegen Senegal, während ein 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland das überzeugendste Resultat in dieser Serie war. Ein torloses Unentschieden gegen den Iran rundete die Fünf-Spiele-Serie ab. Belgien erzielte in diesen Spielen elf Tore und kassierte acht.

Frankreichs letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Außerdem verlor Frankreich im Spiel um Platz drei mit 0:2 gegen Spanien, doch die vorherigen Siege gegen Marokko (2:0), Paraguay (1:0) und Schweden (3:0) zeigten die Fähigkeit des Teams, Spiele zu kontrollieren. Frankreich erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Belgien vs. Frankreich: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete mit einem 2:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im Oktober 2024 in Brüssel ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankreich viermal, Belgien kam auf einen Sieg, wobei der einzige belgische Erfolg in einem WM-Halbfinale 2018 zustande kam, das im Rückspiel mit 0:1 für Frankreich endete. Frankreich war in der jüngeren Geschichte zwischen den beiden Nationen die dominierende Mannschaft.

Belgien vs. Frankreich Tabelle

In Gruppe 1 der UEFA Nations League A liegt Belgien derzeit auf dem ersten Platz, Frankreich ist Zweiter.