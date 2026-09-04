Bundesliga-Fußball unter Flutlicht in München sorgt immer für eine phänomenale Atmosphäre, und ihr könnt live in der Allianz Arena dabei sein, wenn das deutsche Schwergewicht FC Bayern München auf den Hauptstadtklub 1. FC Union Berlin trifft.

Bayern München gegen Union Berlin wird in der Allianz Arena in München angepfiffen. Das Spiel ist für Freitag, den 18. September 2026, um 19:30 Uhr MEZ angesetzt.

Die Fans werden die ikonischen Ränge bis auf den letzten Platz füllen und lautstark ihr Team unterstützen, in der Hoffnung, die offensive Schlagkraft ihrer Mannschaft früh in der Bundesliga-Saison 2026/27 zu erleben.

GOAL liefert euch alles, was ihr braucht, um Tickets für Bayern München gegen Union Berlin zu kaufen, darunter Preise für die Bundesliga 2026/27, Informationen zum Spiel in der Allianz Arena, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei Bayern München gegen Union Berlin in der Bundesliga?

Bundesliga - Spielwoche 4 18. Sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

So kauft ihr Bundesliga-Tickets für Bayern München gegen Union Berlin

Für Bundesliga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, die von regulären Einzelkarten bis hin zu Premium-VIP-Hospitality-Paketen reichen. Abgewickelt wird das über die offiziellen Ticketportale der Klubs oder über verifizierte sekundäre Ticketmarktplätze.

Wegen der enormen heimischen Nachfrage nach Spielen in der Allianz Arena erfolgt die Ticketfreigabe in strukturierten Phasen:

FC-Bayern-Dauerkarteninhaber ( Jahreskartenbesitzer ): Der Großteil des Stadions ist von bestehenden Dauerkarteninhabern belegt, die ihre regulären Plätze für alle nationalen Ligaspiele behalten.

Offizielle Antragsverlosung für Mitglieder ( Mitglieder ): Verbleibende reguläre Tickets werden vor Saisonbeginn ausschließlich über eine Ticketantragsverlosung an registrierte Vereinsmitglieder des FC Bayern vergeben.

Freier Verkauf: Es kommt äußerst selten vor, dass Bundesliga-Heimspiele des FC Bayern wegen der riesigen Mitgliederbasis des Klubs in den offenen freien Verkauf gehen.

Zweitmarkt (offizielle Ticketbörse) & sekundäre Plattformen: Mitglieder können verifizierte Rückläufertickets über den offiziellen Zweitmarkt des Klubs kaufen. Alternativ können sich Fans verifizierte Tickets über sekundäre Ticketmarktplätze wie LiveFootballTickets sichern.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Bayern München gegen Union Berlin?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der Allianz Arena variieren je nach Sitzplatzlage, Kategorisierung des Spiels und Ticketart:

Stehplatz oder Sitzplatz: Die berühmten Stehplatzbereiche der Südkurve bieten die günstigsten Einstiegspreise, oft bei etwa 15 € bis 20 € zum Nennwert, während zentral gelegene Sitzplätze deutlich teurer sind.

Mitgliederpreise: Registrierte Vereinsmitglieder des FC Bayern zahlen bei erfolgreicher Teilnahme an der Verlosung für Standard-Sitzplätze in der Regel Nennwertpreise zwischen 35 € und 80 € .

Sitzplatzlage: Die Haupttribünen auf den Längsseiten ( Haupttribüne und Gegengerade ) bieten eine zentrale Sicht zu höheren Preisen, während die Hintertortribünen ( Südkurve und Nordkurve ) die intensivste Spieltagsatmosphäre liefern.

Digitale Tickets: Der Zutritt zum Spiel erfolgt ausschließlich über digitale Mobile-Tickets. Zuschauer müssen an den Drehkreuzen des Stadions ihren gültigen digitalen Pass auf einem Smartphone vorzeigen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Bei Bundesliga-Spielen in der Allianz Arena werden den mitgereisten Anhängern von Union Berlin Plätze und Stehbereiche im ausgewiesenen Auswärtsblock zugeteilt (Nordkurve Oberrang & Mittelrang - Blöcke 342-347).

Im Einklang mit der deutschen Fankultur und den Bundesliga-Regularien bleiben Auswärtstickets sehr erschwinglich. Stehplatztickets im Auswärtsbereich kosten in der Regel etwa 15 € bis 20 €, während Sitzplatztickets für Auswärtsfans üblicherweise zwischen 30 € und 45 € liegen.

Um Tickets für den offiziellen Auswärtsbereich zu kaufen, müssen reisende Fans registrierte Mitglieder oder offizielle Dauerkarteninhaber des 1. FC Union Berlin (Eiserne) sein. Die Vergabe für den Auswärtsbereich wird vollständig von der Ticketabteilung von Union Berlin verwaltet und ist für berechtigte Mitglieder routinemäßig ausverkauft.

Bayern München gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Bayern München gegen Union Berlin

Bayern München geht mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Partie, erzielte in diesem Zeitraum 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Der jüngste Auftritt war ein 4:1-Sieg gegen Osnabrueck im DFB-Pokal am 2. September, nach einem 5:1-Bundesliga-Erfolg gegen den VfB Stuttgart am 28. August. Außerdem besiegte Bayern Borussia Dortmund mit 2:1 im Super Cup und holte in der Vorbereitung Siege gegen den FC Heidenheim und RB Leipzig.

Die vergangenen fünf Spiele von Union Berlin brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:3 in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am 29. August. Im DFB-Pokal gewann Union mit 4:2 gegen Eintracht Braunschweig, verlor aber in einem Testspiel in der Vorbereitung mit 2:4 gegen Ipswich Town. In diesen fünf Spielen erzielte Union 14 Tore und kassierte 15 Gegentore.

Bayern München gegen Union Berlin: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern München Union Berlin in der Allianz Arena mit 4:0 besiegte. Davor rang Union dem FC Bayern im November 2025 in der Bundesliga zu Hause ein 2:2 ab, während Bayern im Dezember 2025 ein DFB-Pokalspiel bei Union mit 3:2 gewann. In den vergangenen fünf Duellen gewann Bayern drei Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor keines, während Union in diesem Zeitraum auf ein Unentschieden kam.

Tabelle: Bayern München gegen Union Berlin

In der Bundesliga-Tabelle steht Bayern München derzeit auf dem ersten Platz, während Union Berlin Neunter ist.