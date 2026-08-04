Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in den deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die bekanntlich die Heimat des FC Bayern München ist.

Dieser Klub hat erstaunliche 35 Mal die Meisterschaft in Deutschland gewonnen und verfügt mit Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz über Weltklassespieler.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München, darunter die Preise, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (britische Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Fr., 28. Aug., 19:30 FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Bundesliga Tickets Mi., 2. Sep., 19:45 VfL Osnabrück vs. FC Bayern München DFB-Pokal Tickets Sa., 5. Sep., 17:30 FC Schalke 04 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets So., 13. Sep., 16:30 SV Elversberg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 15.–17. Sep., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD1 Tickets Fr., 18. Sep., 19:30 FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets 29. / 30. Sep., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD2 Tickets Sa., 10. Okt., 11:00 FC Augsburg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 11:00 FC Bayern München vs. RB Leipzig Bundesliga Tickets 20. / 21. Okt., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD3 Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 SC Freiburg vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 3. / 4. Nov., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD4 Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 FC Bayern München vs. 1. FC Köln Bundesliga Tickets 24. / 25. Nov., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD5 Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Hamburger SV vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 FC Bayern München vs. SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets 8. / 9. Dez., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD6 Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 FC Bayern München vs. SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 19. / 20. Jan., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League MD7 Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 27. Jan., 20:00 TBD vs. FC Bayern München Champions League MD8 Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 FC Bayern München vs. SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions-League-Playoffs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 FC Bayern München vs. FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 RB Leipzig vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 10:00 FC Bayern München vs. SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 10:00 Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. März, 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League R16 Tickets Sa., 13. März, 10:00 FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 10:00 1. FC Köln vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 FC Bayern München vs. Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League QF Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 SC Paderborn 07 vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 SV Werder Bremen vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions League SF Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Bundesliga (letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 FC Bayern München vs. TBD Champions-League-Finale Tickets

Wie kann man Tickets für den FC Bayern München 2026/27 kaufen?

Um Tickets zum Originalpreis zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, ist es sehr zu empfehlen, das Portal häufig auf Freischaltungstermine und Informationen zu Verlosungen zu prüfen.

Veröffentlichungspläne : Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.

: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Klubmitgliedschaft : Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch bevorzugten Zugang in der Warteschlange und erhöht eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich.

: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch bevorzugten Zugang in der Warteschlange und erhöht eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich. Zweitmarkt-Wiederverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig eine Reise bucht, bieten Zweitmarktplätze wie StubHub eine Alternative, um sich vorab Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Verein kaufen, liegen die Preise für Erwachsene in der Regel zwischen 15 € und 120 €+.

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Spieleinstufung : Topspiele, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.

: Topspiele, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet. Ermäßigungen : Staffelpreise gibt es für verschiedene Altersgruppen, darunter Rabatte für Junioren, Jugendliche und Senioren.

: Staffelpreise gibt es für verschiedene Altersgruppen, darunter Rabatte für Junioren, Jugendliche und Senioren. Preise auf dem Zweitmarkt: Auf sekundären Plattformen wie StubHub schwanken die Ticketpreise je nach Echtzeit-Marktnachfrage und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei etwa 100 €.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und hat bei internationalen Spielen eine Sitzplatzkapazität von 70.000 sowie bei nationalen Spielen von 75.000.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstätte des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Münchner Arena Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und bei der Endrunde der Euro 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 abfertigte. Auch das Finale von 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.

Für reisende Fans ist bei den Topspielen des FC Bayern München ein gutes Timing gefragt, wenn es um Ticketverfügbarkeit und Mitgliedschaftskategorien geht. Bevor ihr eure Ergebnistipps oder individuellen Spielerwetten festlegt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr einen erstklassigen Anbieter nutzt. Werft einen Blick in unseren Experten-Guide zum bet365-Bonuscode, um euch noch heute erstklassige Quotensicherheit und starke Kontofunktionen zu sichern.