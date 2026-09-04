Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre beispiellose Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in den deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die natürlich die Heimat des FC Bayern München ist.

Dieser Klub war erstaunliche 35 Mal deutscher Meister und verfügt über Weltklassespieler wie Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz.

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Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 5. Sep., 17:30 FC Schalke 04 vs FC Bayern München Bundesliga Tickets So., 13. Sep., 16:30 SV Elversberg vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 15. - 17. Sep., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD1 Tickets Fr., 18. Sep., 19:30 FC Bayern München vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets 29. / 30. Sep., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD2 Tickets Sa., 10. Okt., 11:00 FC Augsburg vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 11:00 FC Bayern München vs RB Leipzig Bundesliga Tickets 20. / 21. Okt., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD3 Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 SC Freiburg vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 FC Bayern München vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 3. / 4. Nov., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD4 Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 FC Bayern München vs 1. FC Köln Bundesliga Tickets 24. / 25. Nov., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD5 Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Hamburger SV vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 FC Bayern München vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets 8. / 9. Dez., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD6 Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 FC Bayern München vs SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 FC Bayern München vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 19. / 20. Jan., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD7 Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 VfB Stuttgart vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 27. Jan., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD8 Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 FC Bayern München vs FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 FC Bayern München vs SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions-League-Play-offs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 FC Bayern München vs FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 RB Leipzig vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 10:00 FC Bayern München vs SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 10:00 Borussia Dortmund vs FC Bayern München Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. März, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League R16 Tickets Sa., 13. März, 10:00 FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 10:00 1. FC Köln vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 FC Bayern München vs Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League QF Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 SC Paderborn 07 vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 FC Bayern München vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 SV Werder Bremen vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League SF Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 FC Bayern München vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (Letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions-League-Finale Tickets

Wie kann man Tickets für den FC Bayern München 2026/27 kaufen?

Um Tickets zum Originalpreis zu kaufen, besuchen Sie das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, wird dringend empfohlen, das Portal häufig auf Freigabetermine und Details zu Losverfahren zu prüfen.

Veröffentlichungspläne : Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Sie müssen ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.

: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Sie müssen ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Klubmitgliedschaft : Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft Ihnen bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert Ihre Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.

: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft Ihnen bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert Ihre Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich. Sekundärer Wiederverkauf: Wenn direkte Kontingente ausverkauft sind oder Sie kurzfristig eine Reise buchen, bieten sekundäre Marktplätze wie LiveFootballTickets eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Prüfen Sie unbedingt die AGB der Website, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 € und 120 €+.

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Spieleinstufung : Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische Nächte in der K.-o.-Phase, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.

: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische Nächte in der K.-o.-Phase, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet. Ermäßigungen : Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.

: Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren. Preise auf dem Zweitmarkt: Auf sekundären Plattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise mit der Echtzeit-Marktnachfrage und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.

Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und hat eine Kapazität von 70.000 Sitzplätzen bei internationalen Spielen und 75.000 bei nationalen Spielen.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstadion des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Arena in München Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und bei der Europameisterschaft 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.