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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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So bekommt man Tickets für Bayern München 2026/27: Bevorstehende Spiele, durchschnittliche Bundesliga-Ticketpreise und mehr

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Tickets
Bayern München
Bundesliga

So sichert ihr euch Tickets für den erfolgreichsten deutschen Fußballklub

Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre beispiellose Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in den deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die natürlich die Heimat des FC Bayern München ist. 

Dieser Klub war erstaunliche 35 Mal deutscher Meister und verfügt über Weltklassespieler wie Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München, darunter die Preise, die Kaufmöglichkeiten und vieles mehr.

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Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit)SpielWettbewerbTickets
Sa., 5. Sep., 17:30FC Schalke 04 vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
So., 13. Sep., 16:30SV Elversberg vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
15. - 17. Sep., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League MD1Tickets
Fr., 18. Sep., 19:30FC Bayern München vs 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
29. / 30. Sep., 20:00TBD vs FC Bayern MünchenChampions League MD2Tickets
Sa., 10. Okt., 11:00FC Augsburg vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 11:00FC Bayern München vs RB LeipzigBundesligaTickets
20. / 21. Okt., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League MD3Tickets
Sa., 24. Okt., 11:00SC Freiburg vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 10:00FC Bayern München vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Tickets
3. / 4. Nov., 20:00TBD vs FC Bayern MünchenChampions League MD4Tickets
Sa., 7. Nov., 10:001. FSV Mainz 05 vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 10:00FC Bayern München vs 1. FC KölnBundesligaTickets
24. / 25. Nov., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League MD5Tickets
Sa., 28. Nov., 10:00Hamburger SV vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 10:00FC Bayern München vs SC Paderborn 07BundesligaTickets
8. / 9. Dez., 20:00TBD vs FC Bayern MünchenChampions League MD6Tickets
Sa., 12. Dez., 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 10:00FC Bayern München vs SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 10:00Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 10:00FC Bayern München vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 10:00Eintracht Frankfurt vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
19. / 20. Jan., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League MD7Tickets
Sa., 23. Jan., 10:00VfB Stuttgart vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 27. Jan., 20:00TBD vs FC Bayern MünchenChampions League MD8Tickets
Sa., 30. Jan., 10:00FC Bayern München vs FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 10:00FC Bayern München vs SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 10:001. FC Union Berlin vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
16. / 24. Feb., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions-League-Play-offsTickets
Sa., 20. Feb., 10:00FC Bayern München vs FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 10:00RB Leipzig vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Mi., 3. März, 10:00FC Bayern München vs SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 6. März, 10:00Borussia Dortmund vs FC Bayern MünchenBundesliga (Der Klassiker)Tickets
9. / 17. März, 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League R16Tickets
Sa., 13. März, 10:00FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Sa., 20. März, 10:001. FC Köln vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 11:00FC Bayern München vs Hamburger SVBundesligaTickets
6. / 14. Apr., 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League QFTickets
Sa., 10. Apr., 11:00SC Paderborn 07 vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 11:00FC Bayern München vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 11:00SV Werder Bremen vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
27. Apr. / 5. Mai, 20:00FC Bayern München vs TBDChampions League SFTickets
Sa., 8. Mai, 11:00FC Bayern München vs Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern MünchenBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30FC Bayern München vs Eintracht FrankfurtBundesliga (Letzter Spieltag)Tickets
Sa., 29. Mai, 20:00FC Bayern München vs TBDChampions-League-FinaleTickets

Wie kann man Tickets für den FC Bayern München 2026/27 kaufen?

Um Tickets zum Originalpreis zu kaufen, besuchen Sie das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, wird dringend empfohlen, das Portal häufig auf Freigabetermine und Details zu Losverfahren zu prüfen.

  • Veröffentlichungspläne: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Sie müssen ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.
  • Klubmitgliedschaft: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft Ihnen bevorzugten Zugang in der Warteschlange und verbessert Ihre Chancen auf Plätze in der Allianz Arena erheblich.
  • Sekundärer Wiederverkauf: Wenn direkte Kontingente ausverkauft sind oder Sie kurzfristig eine Reise buchen, bieten sekundäre Marktplätze wie LiveFootballTickets eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Prüfen Sie unbedingt die AGB der Website, bei der Sie kaufen.

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Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene im Allgemeinen zwischen 15 € und 120 €+. 

Die endgültigen Preise variieren je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Spieleinstufung: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische Nächte in der K.-o.-Phase, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.
  • Ermäßigungen: Es gibt gestaffelte Preise für verschiedene Altersgruppen, mit Rabatten für Junioren, Jugendliche und Senioren.
  • Preise auf dem Zweitmarkt: Auf sekundären Plattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise mit der Echtzeit-Marktnachfrage und beginnen bei normalen Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.

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Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, die für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt ist, wurde 2005 eröffnet und hat eine Kapazität von 70.000 Sitzplätzen bei internationalen Spielen und 75.000 bei nationalen Spielen. 

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstadion des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Arena in München Austragungsort mehrerer Spiele bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und bei der Europameisterschaft 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in München ausgetragen.

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