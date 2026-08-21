Bayer Leverkusen trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der BayArena in Leverkusen auf Union Berlin.

Leverkusen geht in starker Form aus der Vorbereitung in die Partie und hat vier seiner fünf Freundschaftsspiele gewonnen, darunter Siege gegen Newcastle United und Sevilla. Union Berlin hingegen will nach einer schwierigen Phase in der Vorbereitung zurückschlagen, in der das Team in fünf Spielen drei Niederlagen kassierte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Borussia Bayer Leverkusen gegen Union Berlin wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga?

Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin in einem Bundesligaspiel in der BayArena in Leverkusen, wobei die Anstoßzeit erst näher am Spieltermin bestätigt wird.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 BayArena

Wie kann man Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga kaufen?

Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin können über offizielle und sekundäre Optionen gekauft werden:

Offizielles Leverkusen-Ticketportal: Kaufen Sie direkt im Online-Ticketshop von Bayer 04, in dem offizielle Vereinsmitglieder vorrangigen Zugang im Vorverkauf erhalten, bevor verbleibende Tickets für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

Offizielle Resale-Plattform (Ticketbörse): Wenn das Spiel ausverkauft ist, sind offizielle Tickets zum Nennwert, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden, auf Leverkusens offizieller Wiederverkaufsplattform erhältlich.

Kontingent für Auswärtsfans: Anhänger von Union Berlin können Tickets über das offizielle Ticketsystem von Union Berlin kaufen, was in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft oder zuvor gesammelte Ticket-Treuepunkte erfordert.

Sekundärmarktplätze & VIP: Tickets sind auch über Ticketplattformen von Drittanbietern oder über offizielle Hospitality- und VIP-Paketoptionen wie StubHub zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel Bayer Leverkusen gegen Union Berlin variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert kaufen oder über sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizielle Preise zum Nennwert: Reguläre Einzeltickets für Erwachsene in der BayArena liegen in der Regel zwischen 15 € und 55 € . Die günstigsten Optionen (Stehbereiche/Terrassen) befinden sich in der Nordkurve oder auf den Südtribünen, während zentrale Seitenränge (Osttribüne und Westtribüne) die höchsten Preise haben.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei etwa 53 $ bis 59 $ (50 € bis 55 €) , wobei die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise je nach Sitzkategorie und Nachfrage bei etwa 225 $ bis 245 $ liegen.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin

Bayer Leverkusen geht mit vier Siegen aus fünf Testspielen in die neue Saison. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 2:1-Sieg gegen Newcastle United, zudem schlug das Team im Sommer Sevilla mit 2:1 und fertigte Genk mit 4:0 ab. Die einzige Niederlage setzte es gegen Nottingham Forest, das am 12. August mit 2:1 gewann. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen 12 Tore und kassierte vier.

Die Form von Union Berlin in der Vorbereitung erzählt eine andere Geschichte. Die Mannschaft von Lustrinelli verlor drei ihrer fünf Freundschaftsspiele, darunter eine 2:4-Niederlage gegen Ipswich Town am 15. August sowie Niederlagen in aufeinanderfolgenden Spielen gegen Dynamo Dresden und Aarau Ende Juli und Anfang August. Der einzige Sieg gelang gegen Aris Limassol, ein 3:2 am 9. August. Union erzielte in den fünf Spielen neun Tore, kassierte aber zehn, eine Defensivbilanz, die dem Trainerstab vor einem schwierigen Auftaktspiel Sorgen bereiten wird.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 21. Februar 2026 in der Bundesliga mit einem 1:0-Heimsieg für Union Berlin. Zuvor gewann Leverkusen im Oktober 2025 mit 2:0 in der BayArena. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Leverkusen mit drei Siegen gegenüber einem von Union die bessere Bilanz, eine Partie endete torlos. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore, Union kam auf drei.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Tabelle

In der Bundesligatabelle liegt Bayer Leverkusen auf Platz zwei, während Union Berlin auf Rang 16 steht.