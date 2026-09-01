So bekommt man Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Bayer Leverkusen trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der BayArena in Leverkusen auf Union Berlin.

Leverkusen geht nach einer starken Vorbereitung in die Partie und hat vier seiner fünf Freundschaftsspiele gewonnen, darunter Siege gegen Newcastle United und Sevilla. Union Berlin hingegen will nach einer schwierigen Vorbereitungsphase zurückschlagen, in der die Mannschaft drei Niederlagen in fünf Spielen hinnehmen musste.

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Wann ist der Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga?

Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin in einem Bundesliga-Spiel in der BayArena in Leverkusen, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 BayArena

Wie kann man Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga kaufen?

Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin können über offizielle und sekundäre Optionen gekauft werden:

Offizielles Ticketportal von Leverkusen: Kaufen Sie direkt im Online-Ticketshop von Bayer 04, wo offizielle Clubmitglieder vorrangigen Zugang im Vorverkauf erhalten, bevor verbleibende Tickets für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

Offizielle Resell Exchange (Ticketbörse): Wenn das Spiel ausverkauft ist, sind offizielle Tickets zum Nennwert, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden, auf Leverkusens offizieller Wiederverkaufsplattform erhältlich.

Kontingent für Auswärtsfans: Fans von Union Berlin können Tickets über das offizielle Ticketsystem von Union Berlin kaufen, das in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft oder vorherige Ticket-Treuepunkte voraussetzt.

Sekundärmarktplätze & VIP: Tickets sind auch über Ticketplattformen von Drittanbietern oder über offizielle Hospitality- und VIP-Paketoptionen wie Live Football Tickets erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Bayer Leverkusen gegen Union Berlin variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert kaufen oder über sekundäre Ticketplattformen:

Offizielle Preise zum Nennwert: Reguläre Einzeltickets für Erwachsene in der BayArena kosten in der Regel zwischen 15 € und 55 € . Die günstigsten Optionen (Stehbereiche/Terrassen) befinden sich in der Nordkurve oder auf den Südrängen, während die zentralen Seitenränge (Osttribüne und Westtribüne) die höchsten Preise haben.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketmarktplätzen wie Live Football Tickets beginnen die Ticketpreise derzeit bei etwa 53 $ bis 59 $ (50 € bis 55 €) , während die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise je nach Sitzkategorie und Nachfrage bei etwa 225 $ bis 245 $ liegen.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin

Bayer Leverkusen geht mit vier Siegen aus fünf Testspielen in die neue Saison. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 2:1-Sieg gegen Newcastle United, zudem besiegte die Mannschaft im Sommer Sevilla mit 2:1 und fertigte Genk mit 4:0 ab. Die einzige Niederlage gab es gegen Nottingham Forest, das am 12. August mit 2:1 gewann. In diesen fünf Spielen erzielte Leverkusen 12 Tore und kassierte vier.

Die Vorbereitungsform von Union Berlin erzählt eine andere Geschichte. Lustrinellis Mannschaft verlor drei ihrer fünf Freundschaftsspiele, darunter am 15. August mit 2:4 gegen Ipswich Town sowie in Folge gegen Dynamo Dresden und Aarau Ende Juli und Anfang August. Der einzige Sieg gelang gegen Aris Limassol, ein 3:2-Erfolg am 9. August. Union erzielte in den fünf Spielen neun Tore, kassierte aber zehn. Diese Defensivbilanz wird den Trainerstab vor einer schwierigen Auftaktpartie beunruhigen.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 21. Februar 2026 in der Bundesliga mit einem 1:0-Heimsieg für Union Berlin. Davor gewann Leverkusen im Oktober 2025 mit 2:0 in der BayArena. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Leverkusen mit drei Siegen gegenüber einem von Union die bessere Bilanz, eine Partie endete torlos. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore, Union kam auf drei.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle steht Bayer Leverkusen auf Platz zwei, während Union Berlin auf Rang 16 liegt.