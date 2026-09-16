Augsburg trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der WWK Arena in Augsburg auf Bayern München.

Der FC Bayern München hat das bayerische Derby historisch dominiert und in 35 Pflichtspielen gegen den FC Augsburg 27 Siege geholt. Trotz Bayerns langjähriger Überlegenheit insgesamt hat Augsburg im Laufe der Jahre immer wieder bewiesen, dass es zu denkwürdigen Überraschungen auf heimischem Boden fähig ist. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Januar 2026 feierte Augsburg einen packenden 2:1-Sieg gegen Bayern München in der Allianz Arena.

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Wann ist der Anstoß bei Augsburg gegen Bayern München in der Bundesliga?

Augsburg gegen Bayern München wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayern München kaufen?

Um Tickets für das Spiel Augsburg gegen Bayern München in der WWK Arena zu kaufen, haben Sie je nach Verfügbarkeit und Vorliebe einige Optionen:

1. Offizieller Online-Ticketshop des FC Augsburg

Offizielle Vereinsmitglieder erhalten häufig bevorzugten Zugang, bevor die restlichen Tickets für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden. Da Bayern München eine Partie mit hoher Nachfrage ist, sind Tickets aus dem Erstverkauf oft schon während des Mitgliedervorverkaufs schnell ausverkauft.

2. Offizielle Ticketbörse des FC Augsburg

Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, schauen Sie auf dem offiziellen Wiederverkaufsmarkt des Klubs, der Ticketbörse, auf dem Portal des FC Augsburg nach. Dauerkarteninhaber oder Fans, die nicht teilnehmen können, verkaufen ihre Tickets dort zum verifizierten Originalpreis weiter.

3. Auswärtsblock über den FC Bayern München

Wenn Sie lieber bei den Anhängern von Bayern München sitzen möchten, werden Tickets über das offizielle Ticketportal des FC Bayern vergeben. Mitglieder des FC Bayern können Auswärtstickets im Voraus über ein Losverfahren oder per Direktkauf auf der Seite des Bayern-Ticketcenters anfragen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayern München?

Die Ticketpreise für FC Augsburg gegen FC Bayern München in der WWK Arena variieren erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets zum Originalpreis direkt beim FC Augsburg kaufen oder auf dem Zweitmarkt erwerben.

Ticketpreise auf dem Primärmarkt (offizieller Verkauf des FC Augsburg)

Offizielle Einzeltickets zum Originalpreis für Topspiele (Topf A) in der WWK Arena folgen der offiziellen Preisstruktur des FC Augsburg:

Stehplatz (Blöcke K, L, M, N, O): 18 € (Ermäßigt: 16 €)

Kategorie 3 (Blöcke A, Y, Z): 49 € (Ermäßigt: 46 € | Kinder unter 14 Jahren: 25 €)

Kategorie 2 (Blöcke B, C, P, Q): 58 € (Ermäßigt: 54 € | Kinder/Jugendliche: 29 €)

Kategorie 1b (Blöcke D, H, R, V): 66 € (Ermäßigt: 62 €)

Kategorie 1a (Blöcke S, T, U): 75 € (Ermäßigt: 71 €)

Familienblock (Blöcke I, J):58 € (Ermäßigt: 54 € | Kinder unter 14 Jahren: 29 €)

Augsburg gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Augsburg gegen Bayern München

Augsburg hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und nur einmal verloren, in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Leeds United. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Bundesligasieg gegen Eintracht Frankfurt, außerdem gelang am ersten Spieltag ein 3:0-Sieg gegen Schalke. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Augsburg 20 Tore und kassierte nur sechs, darunter ein 2:0 im DFB-Pokal bei Energie Cottbus.

Bayern München hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und in Pflichtspielen keines verloren. Die jüngste Partie endete mit einem 0:0 in der Bundesliga bei Schalke, womit eine Serie von 47 Ligaspielen mit eigenem Treffer endete. Zuvor gewann Bayern am ersten Bundesliga-Spieltag mit 5:1 gegen den VfB Stuttgart und besiegte Borussia Dortmund im Supercup mit 2:1. Außerdem gab es im DFB-Pokal einen 4:1-Sieg in Osnabrück.

Augsburg gegen Bayern München: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. Januar 2026 statt, als Bayern München in der Bundesliga zuhause mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen in der Liga gewann Bayern viermal und Augsburg einmal, wobei der einzige Sieg der Fuggerstädter in genau diesem Spiel im Januar 2026 zustande kam. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.