Augsburg trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der WWK Arena in Augsburg auf Bayer Leverkusen.

Augsburg wird versuchen, die jüngsten Erfolge gegen Leverkusen zu wiederholen, nachdem der Klub in beiden direkten Bundesliga-Duellen der Saison 2025/26 Siege eingefahren hatte. Bayer Leverkusen wiederum will seine Qualität auswärts unter Beweis stellen und sich früh in der Ligaphase wichtige drei Punkte in der Fremde sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Bundesliga-Anstoß zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen?

Augsburg gegen Bayer Leverkusen findet in der WWK Arena in Augsburg statt, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen kaufen?

Tickets für den FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen können direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs und autorisierte Partner erworben werden:

Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Verfügbar auf der offiziellen Website des FC Augsburg (fcaugsburg.de) über das Ticketportal, das als primärer und verlässlichster Anbieter für Spiele in der WWK Arena dient.

Auswärtsticket-Portal von Bayer 04 Leverkusen: Erreichbar über die offizielle Website von Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), speziell für verifizierte Leverkusen-Mitglieder und Unterstützer des Auswärtsblocks.

Ticketbüro der WWK Arena: Ticketschalter direkt am Stadion in Augsburg, je nach Verfügbarkeit am Spieltag, sofern die Partie nicht komplett ausverkauft ist.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub, die Tickets von Drittanbietern bündeln, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen variieren je nach Kategorie und Vertriebskanal:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Stehplatzbereich (Ultras / lokale Fans): Ca. 12 £ bis 15 £ (15 € bis 17 €)

Südtribüne / hinter dem Tor: Ca. 21 £ bis 38 £ (25 € bis 45 €)

Kategorie 2 & 3 (Seitentribünen / Kurven): Ca. 27 £ bis 44 £ (32 € bis 52 €)

Kategorie 1 (Gegengerade / zentrale Längsseite): Ca. 38 £ bis 58 £ (45 € bis 69 €)

Preise auf dem sekundären Wiederverkaufsmarkt

Startpreis: Verfügbar ab 30 £ auf sekundären Wiederverkaufsmarktplätzen wie StubHub.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 45 £ und 110 £ , abhängig von Sitzplatznähe, Blocklage und später Nachfrage.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Augsburg geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August, nachdem es zuvor in einem Testspiel der Saisonvorbereitung eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Leeds United gegeben hatte. Zuvor im Sommer besiegte Augsburg Sassuolo mit 3:2 und fertigte den unterklassigen Gegner SC Schwaz mit 15:0 ab, zudem stand eine 2:5-Niederlage gegen Bournemouth zu Buche. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg 20 Tore und kassierte 11.

Leverkusens vergangene fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste davon war ein souveräner 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden am 22. August. Zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 2:1 gegen Newcastle United und 2:1 gegen Sevilla, während die einzige Niederlage gegen Nottingham Forest kam, das am 12. August mit 2:1 gewann. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, darunter zwei Spiele ohne Gegentor.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Augsburg in einem Bundesliga-Spiel auf Leverkusens Platz mit 2:1 gewann. Davor gewann Augsburg auch das Rückspiel im Dezember 2025 und besiegte Leverkusen in der WWK Arena mit 2:0. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Augsburg zwei gewonnen, Leverkusen zwei gewonnen, und ein Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg von Leverkusen im April 2025. Die Bilanz dieser fünf Spiele ist ausgeglichen, wobei beide Seiten gezeigt haben, dass sie auf dem Platz des anderen gewinnen können.