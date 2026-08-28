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So bekommt man Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Augsburg trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Augsburg trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der WWK Arena in Augsburg auf Bayer Leverkusen.

Augsburg wird versuchen, die jüngsten Erfolge gegen Leverkusen zu wiederholen, nachdem der Klub in beiden direkten Bundesliga-Duellen der Saison 2025/26 Siege eingefahren hatte.  Bayer Leverkusen wiederum will seine Qualität auswärts unter Beweis stellen und sich früh in der Ligaphase wichtige drei Punkte in der Fremde sichern.  

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Bundesliga-Anstoß zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen?

Augsburg gegen Bayer Leverkusen findet in der WWK Arena in Augsburg statt, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

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Bundesliga - Spielwoche 3
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen kaufen?

Tickets für den FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen können direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs und autorisierte Partner erworben werden:

  • Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Verfügbar auf der offiziellen Website des FC Augsburg (fcaugsburg.de) über das Ticketportal, das als primärer und verlässlichster Anbieter für Spiele in der WWK Arena dient.
  • Auswärtsticket-Portal von Bayer 04 Leverkusen: Erreichbar über die offizielle Website von Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), speziell für verifizierte Leverkusen-Mitglieder und Unterstützer des Auswärtsblocks.
  • Ticketbüro der WWK Arena: Ticketschalter direkt am Stadion in Augsburg, je nach Verfügbarkeit am Spieltag, sofern die Partie nicht komplett ausverkauft ist.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub, die Tickets von Drittanbietern bündeln, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen variieren je nach Kategorie und Vertriebskanal:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

  • Stehplatzbereich (Ultras / lokale Fans): Ca. 12 £ bis 15 £ (15 € bis 17 €)
  • Südtribüne / hinter dem Tor: Ca. 21 £ bis 38 £ (25 € bis 45 €)
  • Kategorie 2 & 3 (Seitentribünen / Kurven): Ca. 27 £ bis 44 £ (32 € bis 52 €)
  • Kategorie 1 (Gegengerade / zentrale Längsseite): Ca. 38 £ bis 58 £ (45 € bis 69 €)

Preise auf dem sekundären Wiederverkaufsmarkt

  • Startpreis: Verfügbar ab 30 £ auf sekundären Wiederverkaufsmarktplätzen wie StubHub.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 45 £ und 110 £, abhängig von Sitzplatznähe, Blocklage und später Nachfrage.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Augsburg geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August, nachdem es zuvor in einem Testspiel der Saisonvorbereitung eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Leeds United gegeben hatte. Zuvor im Sommer besiegte Augsburg Sassuolo mit 3:2 und fertigte den unterklassigen Gegner SC Schwaz mit 15:0 ab, zudem stand eine 2:5-Niederlage gegen Bournemouth zu Buche. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg 20 Tore und kassierte 11.

Leverkusens vergangene fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste davon war ein souveräner 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden am 22. August. Zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 2:1 gegen Newcastle United und 2:1 gegen Sevilla, während die einzige Niederlage gegen Nottingham Forest kam, das am 12. August mit 2:1 gewann. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, darunter zwei Spiele ohne Gegentor.

FCA

FCA - Form

BOU
N2-5
SCH
S0-15
SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
22/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

ESN
S3-0
SEV
S2-1
NFO
N2-1
NEW
S1-2
SVW
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Augsburg in einem Bundesliga-Spiel auf Leverkusens Platz mit 2:1 gewann. Davor gewann Augsburg auch das Rückspiel im Dezember 2025 und besiegte Leverkusen in der WWK Arena mit 2:0. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Augsburg zwei gewonnen, Leverkusen zwei gewonnen, und ein Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg von Leverkusen im April 2025. Die Bilanz dieser fünf Spiele ist ausgeglichen, wobei beide Seiten gezeigt haben, dass sie auf dem Platz des anderen gewinnen können.

Head to Head

AugsburgUnentschiedenBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Augsburg gegen Bayer Leverkusen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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