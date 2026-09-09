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So bekommt man Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid: Preise in LaLiga, Infos zum Madrid-Derby, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Wenn du Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid in der Saison 2026/27 kaufen möchtest, kannst du über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

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Was ist das Madrider Derby?

Atletico Madrid empfängt Real Madrid im Riyadh Air Metropolitano zum ersten Madrider Derby der La-Liga-Saison 2026/27, einer der umkämpftesten Paarungen im Weltfußball.

Atletico geht nach einer wirklich starken Spielzeit unter Diego Simeone in dieses Duell, in der der Klub in der vergangenen Saison sowohl das Halbfinale der Champions League als auch das Finale der Copa del Rey erreichte, während Real Madrid unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho anreist, der für eine zweite Amtszeit in die spanische Hauptstadt zurückkehrt, während der Klub sich nach einem titellosen Jahr zurückmelden will.

Wann ist der Anstoß von Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga?

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La Liga - Spielwoche 7
Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga kaufen?

Offizielle Tickets sind in der Regel über das Ticketportal von Atletico Madrid erhältlich, doch bei einer Partie dieser Größenordnung gehört das Madrider Derby neben El Clasico über offizielle Kanäle konstant zu den zwei am schwersten zu bekommenden Tickets der Saison. Die Nachfrage von beiden Fanlagern sowie von neutralen Fans, die Mbappe und Co. aus nächster Nähe sehen wollen, bedeutet, dass die Kontingente nach der Freigabe meist extrem schnell vergriffen sind.

Angesichts der Qualität auf dem Platz, von Mourinhos Real Madrid im Neuaufbau bis zu einem Atletico-Team, das in der vergangenen Saison in Europa weit gekommen ist, ist eine frühe Buchung über den Zweitmarkt für Fans, die ihren Platz garantieren und nicht leer ausgehen wollen, dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga?

Tickets von Atletico Madrid gehören für einen großen europäischen Klub im Allgemeinen zu den günstigeren Optionen, doch die Preise für das Madrider Derby liegen angesichts der Nachfrage deutlich über der üblichen Spanne.

Für ein typisches La-Liga-Spiel kann der allgemeine Eintritt im Riyadh Air Metropolitano bei etwa 30 Euro beginnen, wobei Premium-Plätze und Sitze auf den Längsseiten je nach Kategorie deutlich darüber liegen können. Für ein Spiel dieser Größenordnung ist jedoch mit einem erheblich höheren Einstiegspreis zu rechnen, wobei die günstigsten verfügbaren Tickets den besten Zugangspunkt für Fans bieten, die einfach zum Anpfiff im Stadion sein wollen.

Auf dem Zweitmarkt steigen die Preise für das Madrider Derby in den Tagen vor dem Anpfiff typischerweise stark an, wenn das Angebot knapper wird, daher ist eine frühe Buchung über StubHub der beste Weg, um sich den niedrigsten verfügbaren Preis und die größte Auswahl an Sitzplätzen zu sichern. Die Preise für Dauerkarten bei Atletico Madrid reichen von etwa 290 Euro am günstigsten Ende bis deutlich über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze, was einen Eindruck vom Ausmaß der Nachfrage bei den größten Heimspielen des Klubs vermittelt.

Atletico Madrid vs. Real Madrid in LaLiga: Alles, was du wissen musst

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Form

ATM

ATM - Form

OM
S1-2
MAL
S2-0
VIL
U2-2
SEV
S1-3
ATH
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
La Liga
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Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
Spanien Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4400172+1512
S
S
S
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
S
S
U
S
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
S
S
U
U
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
N
S
U
S
7
FC SevillaFC SevillaSEV
421176+17
U
N
S
S
8
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
421156-17
N
S
S
U
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
S
U
S
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
S
S
N
N
11
LevanteLevanteLEV
41215505
U
S
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
U
N
N
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
N
S
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
S
N
U
N
15
GetafeGetafeGET
411225-34
U
N
S
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
U
U
N
N
U
17
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
U
N
U
N
19
ElcheElcheELC
4013512-71
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg


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