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So bekommt man Tickets für Atletico Madrid gegen Manchester United: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Atlético Madrid trifft in der Champions League auf Manchester United. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

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Wann ist der Anstoß bei Atlético Madrid gegen Manchester United in der Champions League?

Atlético Madrid trifft im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Manchester United, der Anstoß ist für 15:00 Uhr ET angesetzt.

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Champions League - Spielwoche 2
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was du wissen musst

Form von Atlético Madrid gegen Manchester United

Atlético Madrid hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg gegen Real Sociedad in LaLiga, nachdem es zuvor Niederlagen in Folge gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in der Liga gegeben hatte. Atlético erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht, was eine Mannschaft zeigt, die offensiv für Ertrag sorgen kann, zuletzt defensiv aber anfällig war.

Manchester United hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Resultat war eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City im Premier-League-Derby, ein Spiel, das von einer erheblichen VAR-Kontroverse begleitet war. Die beste jüngste Leistung zeigte United beim 5:2 gegen Ipswich Town, außerdem gab es in der Champions League einen 4:0-Sieg gegen Sabah FK. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft 11 Tore und kassierte fünf, auch wenn ihre Inkonstanz über die Wettbewerbe hinweg ein klares Muster ist.

ATM

ATM - Form

VIL
U2-2
SEV
S1-3
ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

HUL
N2-0
IPS
S5-2
EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Atlético Madrid gegen Manchester United: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im August 2026, das Manchester United mit 2:1 gewann. In Pflichtspielen hatte Atlético Madrid die Oberhand und gewann beide Partien des Champions-League-Achtelfinals 2021/22, zu dem ein 1:1 im Metropolitano und ein 1:0-Sieg im Old Trafford gehörten. In den letzten vier erfassten Duellen kommt Atlético auf drei Siege gegenüber einem von United, wobei beide Teams insgesamt fünf Tore erzielt haben.

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenManchester United
2
1
1
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Tabellenstand von Atlético Madrid gegen Manchester United

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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