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Wann ist der Anstoß bei Atlético Madrid gegen Manchester United in der Champions League?

Atlético Madrid trifft im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Manchester United, der Anstoß ist für 15:00 Uhr ET angesetzt.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was du wissen musst

Form von Atlético Madrid gegen Manchester United

Atlético Madrid hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg gegen Real Sociedad in LaLiga, nachdem es zuvor Niederlagen in Folge gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in der Liga gegeben hatte. Atlético erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht, was eine Mannschaft zeigt, die offensiv für Ertrag sorgen kann, zuletzt defensiv aber anfällig war.

Manchester United hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Resultat war eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City im Premier-League-Derby, ein Spiel, das von einer erheblichen VAR-Kontroverse begleitet war. Die beste jüngste Leistung zeigte United beim 5:2 gegen Ipswich Town, außerdem gab es in der Champions League einen 4:0-Sieg gegen Sabah FK. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft 11 Tore und kassierte fünf, auch wenn ihre Inkonstanz über die Wettbewerbe hinweg ein klares Muster ist.

Atlético Madrid gegen Manchester United: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im August 2026, das Manchester United mit 2:1 gewann. In Pflichtspielen hatte Atlético Madrid die Oberhand und gewann beide Partien des Champions-League-Achtelfinals 2021/22, zu dem ein 1:1 im Metropolitano und ein 1:0-Sieg im Old Trafford gehörten. In den letzten vier erfassten Duellen kommt Atlético auf drei Siege gegenüber einem von United, wobei beide Teams insgesamt fünf Tore erzielt haben.