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So bekommt man Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Athletic Bilbao trifft in LaLiga auf Deportivo Alaves. So könnt ihr euch Tickets sichern

Athletic Bilbao trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Deportivo Alaves.

Im jüngsten Pflichtduell im Mai 2026 sicherte sich Athletic Bilbao einen 4:2-Auswärtssieg bei Deportivo Alavés. Beide baskischen Klubs gehen in die Partie, um sich früh in der LaLiga-Saison 2026/27 Momentum zu verschaffen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves findet im San Mames in Bilbao statt. Die offizielle Anstoßzeit und die Bestätigung der Übertragung liegen für dieses LaLiga-Spiel noch nicht vor.

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La Liga - Spielwoche 7
San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés über mehrere übliche Kanäle erwerben:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

  • Offizielles Portal von Athletic Bilbao: Da das Spiel im San Mamés in Bilbao ausgetragen wird, ist die Hauptquelle für reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets das offizielle Online-Ticketportal von Athletic Club. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Spieltag.
  • Ticketbüro im San Mamés: Physische Tickets können direkt an der Stadionkasse im San Mamés gekauft werden, die in der Regel am Tag vor dem Spiel und am Spieltag geöffnet ist, vorbehaltlich verfügbarer Plätze.

Auswärtsfanbereich

  • Offizielle Kanäle von Deportivo Alavés: Wenn Sie Alavés unterstützen und im ausgewiesenen Auswärtsfanbereich sitzen möchten, werden die Tickets direkt von Deportivo Alavés an offizielle Vereinsmitglieder und Abonnenten verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen

  • Wenn die regulären Tickets über die Klubkanäle ausverkauft sind, bieten Ticket-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub ebenfalls Wiederverkaufstickets für LaLiga-Spiele an.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés im San Mamés liegen die regulären Ticketpreise im offiziellen und allgemeinen Verkauf je nach Kategorie und Sitzplatzauswahl in der Regel zwischen 30 € und 150 €+ pro Ticket.   

  • Standardtickets im allgemeinen Verkauf (offizielle Freigabe): Sie liegen bei regulären Ligaspielen für Plätze im Oberrang, hinter dem Tor oder auf den seitlichen Tribünen zwischen 35 € und 80 €.
  • Premium- und Unterrangplätze: Sie liegen für Plätze auf der unteren Haupttribüne oder zentrale Seitenplätze mit guter Sicht zwischen 85 € und 150 €.
  • VIP- und Hospitality-Tickets: Sie liegen zwischen 180 € und 350 €+ und bieten Premiumplätze, Zugang zu Lounges und Catering vor dem Spiel.
  • Sekundärmarkt / Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Wiederverkaufstickets je nach Nachfrage und Verfügbarkeit vor dem Spieltag in der Regel bei etwa 68 € bis 79 € für einfache Plätze und können bei höherwertigen Sitzplätzen im Schnitt bei etwa 120 € bis 140 €+ liegen.   

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, und dieser einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla beim LaLiga-Auftakt am 22. August. Hinzu kamen Niederlagen mit 1:3 gegen Real Zaragoza und 0:1 gegen Atalanta in Freundschaftsspielen sowie ein 1:3 gegen Marseille früher in der Saisonvorbereitung. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Deportivo Alaves reist in deutlich besserer Form an und gewann vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 1:1 bei Rayo Vallecano am 20. August, nachdem es am Eröffnungswochenende der Saison einen 3:0-LaLiga-Sieg gegen Getafe gegeben hatte. Alaves holte in der Saisonvorbereitung außerdem Siege mit 3:0 gegen Castellon und 1:0 auswärts bei Girona. In diesem Lauf über fünf Spiele erzielte das Team acht Tore und kassierte zwei, in zwei dieser Partien blieb es ohne Gegentor.

ATH

ATH - Form

OM
N3-1
ATA
N1-0
RZA
N3-1
SEV
N1-3
BAR
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

GIR
S0-1
CAS
S3-0
SAN
S1-1
GET
S3-0
RAY
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga auswärts bei Deportivo Alaves mit 4:2 gewann. Davor holte Alaves im Rückspiel im September 2025 einen 1:0-Sieg im San Mames. In den letzten fünf erfassten Duellen waren die Ergebnisse geteilt, wobei beide Klubs Siege in LaLiga verbuchten und auch ein Testspiel der Saisonvorbereitung im Datensatz enthalten ist.

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenDeportivo Alaves
2
1
2
La Liga
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Deportivo Alaves
ALA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
END
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Athletic Bilbao
ATH
0
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Deportivo Alaves
ALA
1
END
Klub Freundschaftsspiele
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Deportivo Alaves
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1
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Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
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1
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Deportivo Alaves
ALA
0
END
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Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220070+76
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
7
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
211021+14
S
U
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
10
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
N
U
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
N
N
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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