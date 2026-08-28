Athletic Bilbao trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Deportivo Alaves.

Im jüngsten Pflichtduell im Mai 2026 sicherte sich Athletic Bilbao einen 4:2-Auswärtssieg bei Deportivo Alavés. Beide baskischen Klubs gehen in die Partie, um sich früh in der LaLiga-Saison 2026/27 Momentum zu verschaffen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves findet im San Mames in Bilbao statt. Die offizielle Anstoßzeit und die Bestätigung der Übertragung liegen für dieses LaLiga-Spiel noch nicht vor.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 09:00 San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés über mehrere übliche Kanäle erwerben:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Offizielles Portal von Athletic Bilbao: Da das Spiel im San Mamés in Bilbao ausgetragen wird, ist die Hauptquelle für reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets das offizielle Online-Ticketportal von Athletic Club. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Spieltag.

Ticketbüro im San Mamés: Physische Tickets können direkt an der Stadionkasse im San Mamés gekauft werden, die in der Regel am Tag vor dem Spiel und am Spieltag geöffnet ist, vorbehaltlich verfügbarer Plätze.

Auswärtsfanbereich

Offizielle Kanäle von Deportivo Alavés: Wenn Sie Alavés unterstützen und im ausgewiesenen Auswärtsfanbereich sitzen möchten, werden die Tickets direkt von Deportivo Alavés an offizielle Vereinsmitglieder und Abonnenten verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen

Wenn die regulären Tickets über die Klubkanäle ausverkauft sind, bieten Ticket-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub ebenfalls Wiederverkaufstickets für LaLiga-Spiele an.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés im San Mamés liegen die regulären Ticketpreise im offiziellen und allgemeinen Verkauf je nach Kategorie und Sitzplatzauswahl in der Regel zwischen 30 € und 150 €+ pro Ticket.

Standardtickets im allgemeinen Verkauf (offizielle Freigabe): Sie liegen bei regulären Ligaspielen für Plätze im Oberrang, hinter dem Tor oder auf den seitlichen Tribünen zwischen 35 € und 80 € .

Premium- und Unterrangplätze: Sie liegen für Plätze auf der unteren Haupttribüne oder zentrale Seitenplätze mit guter Sicht zwischen 85 € und 150 € .

VIP- und Hospitality-Tickets: Sie liegen zwischen 180 € und 350 €+ und bieten Premiumplätze, Zugang zu Lounges und Catering vor dem Spiel.

Sekundärmarkt / Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Wiederverkaufstickets je nach Nachfrage und Verfügbarkeit vor dem Spieltag in der Regel bei etwa 68 € bis 79 € für einfache Plätze und können bei höherwertigen Sitzplätzen im Schnitt bei etwa 120 € bis 140 €+ liegen.

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, und dieser einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla beim LaLiga-Auftakt am 22. August. Hinzu kamen Niederlagen mit 1:3 gegen Real Zaragoza und 0:1 gegen Atalanta in Freundschaftsspielen sowie ein 1:3 gegen Marseille früher in der Saisonvorbereitung. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Deportivo Alaves reist in deutlich besserer Form an und gewann vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 1:1 bei Rayo Vallecano am 20. August, nachdem es am Eröffnungswochenende der Saison einen 3:0-LaLiga-Sieg gegen Getafe gegeben hatte. Alaves holte in der Saisonvorbereitung außerdem Siege mit 3:0 gegen Castellon und 1:0 auswärts bei Girona. In diesem Lauf über fünf Spiele erzielte das Team acht Tore und kassierte zwei, in zwei dieser Partien blieb es ohne Gegentor.

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga auswärts bei Deportivo Alaves mit 4:2 gewann. Davor holte Alaves im Rückspiel im September 2025 einen 1:0-Sieg im San Mames. In den letzten fünf erfassten Duellen waren die Ergebnisse geteilt, wobei beide Klubs Siege in LaLiga verbuchten und auch ein Testspiel der Saisonvorbereitung im Datensatz enthalten ist.