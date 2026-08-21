So bekommt man Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

Im Villa Park wird es hoch hergehen, wenn Aston Villa am Samstag, den 12. September, in der Premier League auf den Midlands-Rivalen Nottingham Forest trifft. Mit einer Buchung noch heute könnt ihr live dabei sein.

Eine ganze Reihe von Aston Villas Europa-League-Helden mag inzwischen weitergezogen sein, doch die in Weinrot und Himmelblau gekleideten Fans setzen vollstes Vertrauen in Unai Emery, der frühere Stolpersteine mit Bravour überwunden hat. Villa gewann in der vergangenen Saison bekanntlich keines seiner ersten fünf Premier-League-Spiele, holte danach aber 12 Siege aus den nächsten 13 Partien.

Forest reist nach Birmingham und sucht nach der Ankunft von Oliver Glasner im Sommer noch immer nach Konstanz. Ohne die zusätzliche Belastung durch den Europapokal ist Nottingham Forest in dieser Saison voll darauf fokussiert, in der Premier League weiter nach oben zu klettern.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Aston Villa gegen Nottingham Forest wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Nottingham Forest statt?

Aston Villa gegen Nottingham Forest findet im Villa Park (Birmingham) am Samstag, den 12. September, statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Villa Park

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Vereins oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzkategorie und der Einstufung des Spiels ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Verein zu Verein unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in grundlegende Mitgliedsauslosungen.

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