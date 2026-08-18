So bekommt man Tickets für Aston Villa gegen Arsenal: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Am Montag, den 31. August, steht ein großes Ereignis an, wenn Aston Villa den amtierenden Premier-League-Champion Arsenal empfängt. Nichts kommt an ein Flutlichtspiel unter der Woche im Villa Park heran, und ihr könnt dabei sein, indem ihr euch noch heute eure Plätze sichert.

Auch wenn sich einige Fans vielleicht eine leichtere erste Heimaufgabe gewünscht hätten, sollten sie nicht vergessen, dass Villa unter der großartigen, mehr als dreijährigen Ära von Unai Emery Arsenal, das um den Titel mitspielt, bereits zweimal im Villa Park geschlagen hat und in der Saison 2023/24 bekanntlich beide Spiele gegen Arsenal gewann.

Der 2:1-Sieg gegen Arsenal im Villa Park in der vergangenen Saison war einer der denkwürdigsten Erfolge der Spielzeit, als Emiliano Buendias Treffer in der 95. Minute die Fans in der Holte End in Ekstase versetzte.

Steht uns der nächste Klassiker im Villa Park bevor? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Aston Villa gegen Arsenal zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Arsenal statt?

Aston Villa gegen Arsenal ist für Montag, den 31. August, um 20 Uhr BST im Villa Park in Birmingham angesetzt.

Premier League - Spielwoche 2 31. Aug. 2026 - 15:00 Villa Park

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze mittig entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert, mit Bestätigung mindestens bis 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedschaftsauslosungen.

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