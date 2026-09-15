So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Lille: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Wann ist der Anstoß von Arsenal vs. Lille in der Champions League?

Arsenal vs. Lille wird im Emirates Stadium in London angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Emirates Stadium

Arsenal vs. Lille in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Arsenal vs. Lille Form

Arsenal hat die vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, dabei neun Tore erzielt und nur eines kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Auswärtssieg in der Premier League bei Sunderland, außerdem gab es einen 1:0-Sieg in der Champions League bei Napoli. Zuvor schlug Arsenal in der Premier League Chelsea mit 2:1 und Aston Villa mit 1:0 und besiegte Coventry City mit 3:0. Arsenal spielte in diesen fünf Partien mehrfach zu null.

Lille hat von den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 gegen Troyes nach einer 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Betis. In diesem Zeitraum spielte Lille außerdem 2:2 gegen Paris Saint-Germain und gewann auswärts mit 1:0 bei Toulouse.

ARS

ARS - Form

COV
S3-0
AVL
S0-1
CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LIL

LIL - Form

SCO
S0-2
PSG
U2-2
TFC
S0-1
BET
N2-3
TRO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Arsenal vs. Lille: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Arsenal vs. Lille Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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