So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Lille: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Wann ist der Anstoß von Arsenal vs. Lille in der Champions League?

Arsenal vs. Lille wird im Emirates Stadium in London angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal vs. Lille in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Arsenal vs. Lille Form

Arsenal hat die vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, dabei neun Tore erzielt und nur eines kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Auswärtssieg in der Premier League bei Sunderland, außerdem gab es einen 1:0-Sieg in der Champions League bei Napoli. Zuvor schlug Arsenal in der Premier League Chelsea mit 2:1 und Aston Villa mit 1:0 und besiegte Coventry City mit 3:0. Arsenal spielte in diesen fünf Partien mehrfach zu null.

Lille hat von den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 gegen Troyes nach einer 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Betis. In diesem Zeitraum spielte Lille außerdem 2:2 gegen Paris Saint-Germain und gewann auswärts mit 1:0 bei Toulouse.

Arsenal vs. Lille: Die jüngste Bilanz im direkten Duell