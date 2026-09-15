Arsenal trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Emirates Stadium in London auf Leeds United.

Arsenal geht in diese Partie mit dem Ziel, seine dominante Bilanz im direkten Vergleich gegen Leeds zu wahren, nachdem der Klub neun der letzten zehn Duelle in allen Wettbewerben gewonnen hat. Das jüngste Ligaduell im Januar 2026 gewann Arsenal auswärts an der Elland Road überzeugend mit 4:0.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Arsenal gegen Leeds United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Arsenal gegen Leeds United in der Premier League?

Arsenal gegen Leeds United wird am 10. Oktober um 12:30 Uhr Ortszeit im Emirates Stadium in London angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Leeds United in der Premier League kaufen?

Um Tickets für Arsenal gegen Leeds United im Emirates Stadium zu kaufen, können Sie diese üblichen offiziellen Schritte befolgen:

Der offiziellen Arsenal-Mitgliedschaft beitreten: Arsenal nutzt ein Losverfahren für den Ticketverkauf, bei dem zahlende Mitglieder (Red- oder Silver-Stufe) exklusiven Zugang zur Bewerbung um Tickets für Heimspiele erhalten. An der Ticketverlosung für das Spiel teilnehmen: Sobald die Tickets für das Spiel gegen Leeds United zur Bewerbung freigeschaltet sind, in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag, loggen Sie sich in das offizielle Ticketportal von Arsenal ein und nehmen Sie innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters an der Ticketverlosung teil. Ergebnisse der Verlosung und Ticket Exchange prüfen: Wenn Ihre Bewerbung bei der Verlosung erfolgreich ist, wird Ihre Zahlung automatisch verarbeitet und Ihnen Ihr digitales Ticket zugewiesen. Falls nicht, können Sie die offizielle Arsenal Ticket Exchange prüfen, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze an andere Mitglieder weiterverkaufen. Offizielle Hospitality-Pakete prüfen: Wenn Sie kein Mitglied sind oder einen garantierten Zutritt möchten, bieten Hospitality-Tickets Premium-Sitzplätze in Verbindung mit Speise- und Getränkeoptionen direkt über den Klub. Sekundäre Ticketplattformen: Sekundäre Ticket- und Marktplatzplattformen wie StubHub oder offizielle Reisepartner bieten ebenfalls Tickets an, wobei die Preise oft von den Verkäufern über den Nennwert hinaus festgelegt werden und Käuferschutzrichtlinien unterliegen.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Leeds United in der Premier League?

Bei Premier-League-Spielen von Arsenal gegen Leeds United im Emirates Stadium hängen die offiziellen Ticketpreise in der Regel von der Spielkategorie und der Sitzplatzkategorie ab:

Spiele der Kategorien B / C (Standard-Ligaspiele): Tickets für Erwachsene kosten für reguläre Sitzplätze in der Regel zwischen 30 £ und 80 £ .

Spiele der Kategorie A (Topduelle): Premium-Ligaspiele können pro Erwachsenenticket zwischen 70 £ und 100 £+ kosten.

Club Level & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete und Plätze auf Club-Level beginnen in der Regel bei etwa 250 £ bis 500 £+ pro Ticket, abhängig von den enthaltenen Speiseangeboten und dem Zugang zu den Lounges.

Arsenal gegen Leeds United in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Arsenal gegen Leeds United

Arsenal geht in dieses Spiel, nachdem der Klub seine letzten fünf erfassten Partien in allen Wettbewerben gewonnen hat. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa in der Premier League, zudem gewann Arsenal mit 3:0 gegen Coventry City und sicherte sich den Community Shield mit einem 3:0-Erfolg gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal zehn Tore und kassierte fünf Gegentore, wobei die beiden Freundschaftsspiel-Ergebnisse für den Großteil der Gegentreffer verantwortlich waren.

Leeds hat zuletzt eine gemischte, aber insgesamt positive Serie hingelegt. Aus den vergangenen fünf Spielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Brentford in der Premier League, darauf folgte ein 2:0-Sieg im Carabao Cup bei Nottingham Forest, ehe ein 1:0-Auswärtssieg in der Premier League gegen denselben Gegner gelang. Leeds erzielte in den fünf Spielen acht Tore und kassierte drei Gegentore, wobei die einzige Niederlage in einem Vorbereitungsspiel gegen Manchester United zustande kam.

Arsenal gegen Leeds United: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Januar 2026 statt, als Arsenal an der Elland Road in einem Premier-League-Spiel mit 4:0 gewann. Davor besiegte Arsenal Leeds im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den fünf jüngsten Begegnungen im Datensatz hat Arsenal viermal gewonnen, bei einem Sieg von Leeds, erzielte 12 Tore und kassierte zwei.