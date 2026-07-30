Die Premier-League-Saison 2026/27 erwacht am Freitag, den 21. August, im Emirates zum Leben, wenn der aktuelle Meister Arsenal auf Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf Platz zwei endlich den entscheidenden Schritt gemacht hat, will der Klub nun seinen Schwung beibehalten und den Titel zum ersten Mal seit 1935 erfolgreich verteidigen.

Arsenal erzielte in den vergangenen beiden Duellen mit Coventry 10 Tore, und die treuen Reds-Fans hoffen, dass die Mannschaft von Arteta auf heimischem Boden sofort gut in die Saison startet. Ihr könnt beim Saisonauftakt dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Arsenal gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium in Nordlondon, der Anstoß ist für 20 Uhr (BST) angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 21. Aug. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch ausgeloste Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die breite Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens aber auch für 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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