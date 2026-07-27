Die Premier-League-Saison 2026/27 erwacht am Freitag, 21. August, im Emirates zum Leben, wenn der aktuelle Meister Arsenal auf den Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei aufeinanderfolgenden zweiten Plätzen endlich den entscheidenden Schritt geschafft hat, geht es nun darum, den Schwung beizubehalten und den Titel zum ersten Mal seit 1935 erfolgreich zu verteidigen.

Arsenal erzielte in den vorherigen beiden Duellen mit Coventry 10 Tore, und die Reds-Anhänger werden hoffen, dass die Mannschaft von Arteta auf heimischem Boden sofort in Fahrt kommt. Ihr könnt beim Saisonauftakt dabei sein, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Arsenal gegen Coventry City wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium im Norden Londons, der Anstoß ist für 20 Uhr (BST) angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 21. Aug. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitglieder.

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