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So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Coventry City: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über die Ticketbuchung für das Eröffnungsspiel der Premier-League-Saison wissen müsst

Die Premier-League-Saison 2026/27 erwacht am Freitag, den 21. August, im Emirates zum Leben, wenn der amtierende Meister Arsenal auf den Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei zweiten Plätzen in Folge endlich die Ziellinie überquert hat, will das Team den Schwung nun mitnehmen und den Titel zum ersten Mal seit 1935 erfolgreich verteidigen.

Arsenal erzielte in den vergangenen beiden Duellen mit Coventry 10 Tore, und die treuen Reds werden hoffen, dass die Mannschaft von Arteta auf heimischem Boden direkt stark startet. Mit einer Ticketbuchung noch heute könnt ihr beim Saisonauftakt live dabei sein.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Arsenal gegen Coventry City wissen müssen, darunter wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium im Norden Londons, Anpfiff ist für 20 Uhr (BST) angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 1
Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitglieder.

Form

ARS

ARS - Form

ATM
S1-0
WHU
S0-1
BUR
S1-0
CRY
S1-2
PSG
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COV

COV - Form

BLB
U1-1
POR
S5-1
WRE
S3-1
WAT
S0-4
NOR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Letzte Direktduelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenCoventry
5
0
0
England FA Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs Coventry Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Trainer

  • M. Arteta

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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