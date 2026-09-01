Die Arsenal-Anhänger werden auf eine Wiederholung hoffen, wenn ihre Mannschaft am Sonntag, den 6. September, für das erste London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates nach dem 3:0-Auftaktsieg des amtierenden Premier-League-Champions gegen Frank Lampards Coventry City bestens gelaunt.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten der Mannschaft von Mikel Arteta verschoben, und man muss bis in den August 2021 zurückgehen, um das letzte Mal zu finden, dass Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt. Das ist jetzt 12 Spiele her.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Champion Probleme bereiten zu können, vor allem nach den namhaften Sommerzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea wird am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium in Nord-London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze mittig an der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitglieder-Auslosungen.

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