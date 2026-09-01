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So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Dieses London-Derby sorgt immer für atemberaubende Momente, und du könntest im Emirates Stadium live dabei sein.

Die Arsenal-Anhänger werden auf eine Wiederholung hoffen, wenn ihre Mannschaft am Sonntag, den 6. September, für das erste London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates nach dem 3:0-Auftaktsieg des amtierenden Premier-League-Champions gegen Frank Lampards Coventry City bestens gelaunt.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten der Mannschaft von Mikel Arteta verschoben, und man muss bis in den August 2021 zurückgehen, um das letzte Mal zu finden, dass Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt. Das ist jetzt 12 Spiele her.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Champion Probleme bereiten zu können, vor allem nach den namhaften Sommerzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea wird am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium in Nord-London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze mittig an der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitglieder-Auslosungen.

Form

ARS

ARS - Form

BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
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FC Arsenal
ARS
3
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE

Trainer

  • M. Arteta

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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