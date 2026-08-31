Die Arsenal-Anhänger werden auf eine Wiederholung hoffen, wenn ihre Mannschaft am Sonntag, dem 6. September, zum ersten London-Derby der Saison gegen Chelsea ins heimische Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates voller guter Laune, nachdem sie gesehen hatten, wie der amtierende Premier-League-Champion zum Saisonauftakt einen 3:0-Sieg gegen Frank Lampards Coventry City eingefahren hatte.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten der Mannschaft von Mikel Arteta verschoben, und man muss bis in den August 2021 zurückgehen, um das letzte Mal zu finden, dass Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt. Das ist jetzt 12 Spiele her.

Chelsea wird hoffen, dem EPL-Champion dieses Mal Probleme bereiten zu können, vor allem nach der Verpflichtung seiner hochkarätigen Sommerneuzugänge, darunter Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea wird am Sonntag, dem 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium in Nord-London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Auslosungen ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Teilnahme an der Auslosung.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über sekundäre Plattformen wie LiveFootballTickets erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader