Derby della Madonnina buchen: AC-Milan- vs. Inter-Mailand-Tickets:

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Was ist das Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Mailand?

Das Derby della Madonnina ist die erbitterte stadtinterne Fußballrivalität zwischen AC Milan und FC Internazionale Milano, benannt nach der goldenen Madonnina-Statue auf dem Duomo di Milano.

Als eines der berühmtesten Duelle im Weltsport treffen dabei zwei der erfolgreichsten Klubs Europas im exakt selben Stadion aufeinander.

Beide Teams teilen sich das ikonische San Siro, offiziell Stadio Giuseppe Meazza, ein Stadion mit 75.000 Plätzen, dessen Identität sich je nach offiziellem Heimstatus verändert.

An Derbytagen besetzen die Hardcore-Ultras von AC Milan die Curva Sud, während die Inter-Anhänger die Curva Nord beherrschen und die Arena mit riesigen Choreografien, tifosi displays, und Rauchfackeln füllen.

Wann ist der Anstoß von AC Milan vs Inter in der Serie A?

AC Milan gegen Inter beginnt im San Siro in Milano.

Italien Serie A - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan vs Inter in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von AC Milan und Inter

Milan hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete in der Serie A mit einem 2:2 zu Hause gegen Lazio, nachdem es zuvor ein 1:1 gegen Juventus gegeben hatte. Vor diesen beiden Remis gewann Milan zwei Ligaspiele in Folge gegen Venezia (2:0) und Torino (auswärts 2:1). In diesen fünf Partien erzielte Milan zehn Tore und kassierte fünf, die einzige Niederlage gab es gegen Manchester United in einem Testspiel der Vorbereitung.

Inter hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli am 5. September, ein Spiel, das nach einem 0:2-Rückstand gewonnen wurde. Außerdem schlug Inter in der Liga Cagliari (1:0) und Monza (4:1). Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. Inter erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte sechs.

AC Milan vs Inter: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 8. März 2026 im San Siro in der Serie A mit einem 1:0 für Milan. Davor besiegte Inter Milan im November 2025 im San Siro mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen, darunter zwei Spiele in der Coppa Italia und ein Testspiel der Vorbereitung, gewann Milan zwei Partien, Inter eine, und zwei Begegnungen endeten unentschieden.