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So bekommt man Tickets für AC Mailand gegen Inter Mailand: Preise für das Derby della Madonnina, Spielinformationen und mehr

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AC Mailand trifft in der Serie A auf Inter. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Derby della Madonnina buchen: AC-Milan- vs. Inter-Mailand-Tickets:

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Was ist das Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Mailand?

Das Derby della Madonnina ist die erbitterte stadtinterne Fußballrivalität zwischen AC Milan und FC Internazionale Milano, benannt nach der goldenen Madonnina-Statue auf dem Duomo di Milano.

Als eines der berühmtesten Duelle im Weltsport treffen dabei zwei der erfolgreichsten Klubs Europas im exakt selben Stadion aufeinander.

Beide Teams teilen sich das ikonische San Siro, offiziell Stadio Giuseppe Meazza, ein Stadion mit 75.000 Plätzen, dessen Identität sich je nach offiziellem Heimstatus verändert.

An Derbytagen besetzen die Hardcore-Ultras von AC Milan die Curva Sud, während die Inter-Anhänger die Curva Nord beherrschen und die Arena mit riesigen Choreografien, tifosi displays, und Rauchfackeln füllen.

Wann ist der Anstoß von AC Milan vs Inter in der Serie A?

AC Milan gegen Inter beginnt im San Siro in Milano.

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Italien Serie A - Spielwoche 10
San Siro

AC Milan vs Inter in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von AC Milan und Inter

Milan hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete in der Serie A mit einem 2:2 zu Hause gegen Lazio, nachdem es zuvor ein 1:1 gegen Juventus gegeben hatte. Vor diesen beiden Remis gewann Milan zwei Ligaspiele in Folge gegen Venezia (2:0) und Torino (auswärts 2:1). In diesen fünf Partien erzielte Milan zehn Tore und kassierte fünf, die einzige Niederlage gab es gegen Manchester United in einem Testspiel der Vorbereitung.

Inter hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli am 5. September, ein Spiel, das nach einem 0:2-Rückstand gewonnen wurde. Außerdem schlug Inter in der Liga Cagliari (1:0) und Monza (4:1). Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. Inter erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte sechs.

MIL

MIL - Form

MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
JUV
U1-1
LAZ
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
INT

INT - Form

MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
RMA
N2-1
UDI
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AC Milan vs Inter: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 8. März 2026 im San Siro in der Serie A mit einem 1:0 für Milan. Davor besiegte Inter Milan im November 2025 im San Siro mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen, darunter zwei Spiele in der Coppa Italia und ein Testspiel der Vorbereitung, gewann Milan zwei Partien, Inter eine, und zwei Begegnungen endeten unentschieden.

Head to Head

AC MailandUnentschiedenInter Mailand
3
2
0
Klub Freundschaftsspiele
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: AC Milan vs Inter

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
4400121+1112
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
4400136+712
S
S
S
S
3
ComoComoCOM
431094+510
S
S
S
U
4
Lazio RomLazio RomLAZ
431063+310
U
S
S
S
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
S
S
N
S
6
AC MailandAC MailandMIL
422074+38
U
U
S
S
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
U
S
S
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
421164+27
N
U
S
S
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
S
U
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
420265+16
S
N
N
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
42025506
N
N
S
S
12
LecceLecceLEC
420257-26
S
N
N
S
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
N
N
S
U
14
FC TurinFC TurinTOR
410347-33
N
S
N
N
15
AC FlorenzAC FlorenzFIO
4103511-63
S
N
N
N
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
N
U
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
N
U
N
N
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
N
U
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
401328-61
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
4004411-70
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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