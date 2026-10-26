Die größte Bühne des Baseballs kehrt diesen Oktober zurück: Die World Series 2026 soll diese Woche entschieden werden.

Die Milwaukee Brewers treffen auf die Tampa Bay Rays. Damit steht fest, dass eines der beiden Teams zum ersten Mal die World Series gewinnen wird. Ob du Spiel 3 sehen oder dir einen Platz für ein mögliches entscheidendes Spiel am Wochenende sichern willst: Die Zeit wird knapp, um dieses Stück Baseballgeschichte live mitzuerleben.

Über die offiziellen Verkaufsstellen sind die Tickets seit Wochen ausverkauft, und die Nachfrage vor Ort bricht in beiden Märkten die Rekorde der jeweiligen Franchises. Hier erfährst du, wie du dir noch eines der begehrten Tickets sichern kannst.

Wann findet die World Series 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Mo., 26. Okt. World Series, Spiel 3: Milwaukee Brewers bei den Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tickets Di., 27. Okt. World Series, Spiel 4: Milwaukee Brewers bei den Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tickets Mi., 28. Okt.* World Series, Spiel 5: Milwaukee Brewers bei den Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tickets Fr., 30. Okt.* World Series, Spiel 6: Tampa Bay Rays bei den Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Tickets Sa., 31. Okt.* World Series, Spiel 7: Tampa Bay Rays bei den Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Tickets

*Wird nur bei Bedarf ausgetragen. Die Serie folgt dem 2-3-2-Format: Das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 hat in den Spielen 1, 2, 6 und 7 Heimrecht.

Wo gibt es Tickets für die World Series 2026?

Zu diesem Zeitpunkt ist es nahezu unmöglich, über die offiziellen Verkaufsstellen noch Tickets für die World Series zu bekommen.

Die Ticketkontingente für die Postseason wurden bereits vor Wochen größtenteils von Dauerkarteninhabern in Anspruch genommen. Auf dem Zweitmarkt wechseln die Tickets nun rasch den Besitzer, während die Spiele diese Woche stattfinden.

Tickets für Heimspiele in Milwaukee: Angebote für die Spiele 6 und 7 im American Family Field sind bereits verfügbar.

Tickets für Heimspiele in Tampa Bay: Nach dem ALCS-Sieg der Rays gegen Cleveland sind Angebote für die Spiele 3, 4 und 5 im Tropicana Field verfügbar.

Wenn du im Verlauf der Serie kurzfristig noch Plätze suchst, sind verifizierte Plattformen für den Weiterverkauf deine beste Option. Prüfe vor dem Kauf unbedingt die Regeln für die Ticketübertragung und die Geschäftsbedingungen.

Wie viel kosten Tickets für die World Series 2026?

Die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt werden stark von der Marktgröße und davon beeinflusst, wie lange ein Team nicht mehr Meister geworden ist.

Da Milwaukee zum ersten Mal seit 44 Jahren wieder die World Series erreicht hat, bricht die Nachfrage in Wisconsin bereits die Rekorde der Franchise.

Die vergangenen Jahre bieten eine Orientierung:

2023: Bei zwei Teams aus kleineren Märkten lag der Durchschnittspreis bei rund 685 US-Dollar pro Ticket.

2024: Das historische Duell zwischen den Dodgers und den Yankees aus großen Märkten ließ die günstigsten Ticketpreise für Spiel 1 auf mehr als 1.300 US-Dollar und den Durchschnittspreis für die Serie auf über 1.400 US-Dollar steigen.

2025: Bei ausgeglicheneren Duellen pendelten sich die günstigsten Ticketpreise zwischen 650 und 900 US-Dollar ein.

Erwartete Preisspannen für 2026:

Stehplätze und Plätze auf den oberen Rängen: Bei den frühen Spielen rund 650 bis 950 US-Dollar.

Besonders wichtige Spiele und Spiele am Wochenende: Die günstigsten Ticketpreise dürften auf mehr als 1.200 bis 1.800 US-Dollar steigen, insbesondere für die Spiele 1 und 2 in Milwaukee.

Clubplätze und Plätze nahe den Spielerbänken: Sie kosten regelmäßig vier- bis fünfstellige Beträge, insbesondere bei möglichen entscheidenden Spielen 6 und 7.

Alles Wissenswerte zur World Series

Die World Series ist die Meisterschaftsserie der Major League Baseball. In ihr treffen die Sieger der American League und der National League aufeinander. Sie wurde erstmals 1903 ausgetragen und ist die am längsten ohne Unterbrechung ausgetragene Meisterschaft im nordamerikanischen Profisport. Der Sieger erhält die Commissioner's Trophy. Die New York Yankees haben sie mit 27 Titeln häufiger gewonnen als jede andere Franchise.

Die Ausgabe 2026 folgt dem üblichen Modus über maximal sieben Spiele im 2-3-2-Format: Das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison hat in den Spielen 1 und 2 sowie, falls nötig, in den Spielen 6 und 7 Heimrecht. Das andere Team richtet die Spiele 3 und 4 sowie ein mögliches Spiel 5 aus. Der diesjährige Postseason-Spielplan ist auf die Zeit bis Ende Oktober verdichtet: Die Wild-Card-Runde beginnt am 29. September, die Division Series am 3. Oktober und die Championship Series am 11. Oktober, bevor die World Series am 23. Oktober startet. In den USA wird jedes Spiel auf FOX übertragen. FOX Deportes bietet zudem spanischsprachige Berichterstattung und FOX One Streaming-Berichterstattung.