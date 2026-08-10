Während West Ham United in die EFL-Championship-Saison 2026/27 startet, ist die Begeisterung im Osten Londons für Fans, die sich West-Ham-Tickets sichern wollen, spürbar.

Mit Cheftrainer Nuno Espírito Santo am Ruder in einer intensiven Saison, die auf die sofortige Rückkehr in die Premier League abzielt, steht jeder Spieltag im London Stadium unter enormem Druck.

Ihr könnt live dabei sein und West Ham beim Kampf um den Aufstieg unterstützen. GOAL liefert euch alle Informationen, die ihr braucht, um West-Ham-Tickets für die Saison 2026/27 zu kaufen.

Kommende West-Ham-Spiele 2026/27

Wie kann man West-Ham-Tickets 2026/27 kaufen?

Für West-Ham-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von einzelnen Spieltagstickets bis hin zu Dauerkartenverlängerungen und Hospitality-Paketen.

Offizielle Tickets können über das offizielle eTicketing-Portal des Klubs unter eticketing.co.uk/whufc gekauft werden.

Das müsst ihr wissen:

Claret-Membership-Priorität: Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind ohne Mitgliedschaft wegen der hohen Nachfrage selten. Die meisten Kontingente für einzelne Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret Members schnell vergriffen.

Tickets im freien Verkauf direkt über den Klub sind ohne Mitgliedschaft wegen der hohen Nachfrage selten. Die meisten Kontingente für einzelne Spieltage sind im exklusiven Vorverkaufsfenster für Claret Members schnell vergriffen. Mitgliedervorteile: Eine Claret Membership für Erwachsene kostet pro Saison ungefähr 45 £ und beinhaltet priorisierte Buchungsfenster, Ticket-Rabatte, Gutscheine für den Fanshop und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen.

Eine Claret Membership für Erwachsene kostet pro Saison ungefähr 45 £ und beinhaltet priorisierte Buchungsfenster, Ticket-Rabatte, Gutscheine für den Fanshop und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen. Sekundärmarktplätze: Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Weiterverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten West-Ham-Tickets 2026/27?

Die Ticketpreise variieren je nach Einstufung des Gegners und Sitzplatz im Stadion:

Spielkategorien: Die Partien werden in Kategorie A, B oder C eingeteilt. Spiele mit hoher Nachfrage oder lokale Derbys (Kategorie A) liegen am oberen Ende der Preisskala.

Günstige Sitzplätze: Die günstigsten Plätze befinden sich in den oberen Rängen hinter den Toren in der Bobby Moore Stand und der Sir Trevor Brooking Stand, mit Preisen zwischen 30 £ und 55 £.

Premium-Sitzplätze: Sitze in der Billy Bonds Stand (Ost) und der West Stand bieten beste Sicht von der Seite. Zentrale Plätze auf Höhe der Mittellinie, etwa die prestigeträchtigen 1966 seats, befinden sich in der höchsten Preiskategorie (55 £ bis über 110 £).

Wie bekommt man West-Ham-Hospitality-Tickets und -Pakete?

West Ham bietet eine große Auswahl an Premium-Optionen für alle, die Fußball auf gehobenere und komfortablere Weise genießen möchten.

Die Preise reichen von ungefähr 100 £ bis 700 und variieren je nach Gegner und jeweiligem Paket.

Von lebhaften Sportsbars, die eine exklusivere Version des regulären Stadionbesuchs bieten, bis hin zu luxuriösen Restaurant-Erlebnissen gibt es im London Stadium etwas für jeden Geschmack und Geldbeutel. Beispiele sind:

Boleyn: Als Hommage an West Hams altes Stadion bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spieltagsprogramm und einem Getränk in der Halbzeit, alles geprägt von der Geschichte des Klubs.

Als Hommage an West Hams altes Stadion bietet das Boleyn Sportsbar-Atmosphäre mit gepolsterten VIP-Sitzen, einem kostenlosen Spieltagsprogramm und einem Getränk in der Halbzeit, alles geprägt von der Geschichte des Klubs. Royal East: Direkt am Spielfeld und stilvoll gestaltet bietet das Royal East ein elegantes Drei-Gänge-Menü, inklusive Getränke und Sitzplätze im mittleren Bereich. Außerdem gibt es die Gelegenheit, eine West-Ham-Legende zu treffen.

Weitere Hospitality-Bereiche/Sektionen sind „Londoner“, „Great Briton“, „Forge“ und „Arnold Hills“.

Denkt aber daran, dass populärere Partien ihre Optionen wahrscheinlich eher früher als später ausverkaufen werden. Am einfachsten sichert ihr euch euren Platz, wenn ihr den Hospitality-Bereich auf der Website des Klubs im Blick behaltet, damit ihr wisst, welche Möglichkeiten ihr habt.

Wo man rund um das London Stadium übernachten kann

Wenn ihr für ein Spiel anreist, könnt ihr euch mithilfe der interaktiven Karte unten Übernachtungsmöglichkeiten rund um das Stadion ansehen.

Geschichte des London Stadium

Das London Stadium, früher auch als Olympic Stadium bekannt, ist ein Mehrzweck-Freiluftstadion im Queen Elizabeth Olympic Park im Londoner Stadtteil Stratford.

Das Stadion wurde eigens für die Olympischen Sommerspiele 2012 gebaut und diente als Leichtathletikstadion sowie als Austragungsort der Eröffnungs- und Schlussfeier. Nach den Spielen wurde es für die Nutzung als Mehrzweckarena umgebaut und dient nun in erster Linie als Heimstätte von West Ham United, das seit der Saison 2016 Mieter ist.

UK Athletics ist der andere Mieter des Stadions und richtet dort jedes Jahr eine Runde der IAAF Diamond League aus, die als London Grand Prix bekannt ist. Während der Olympischen Spiele fasste das Stadion 80.000 Zuschauer, nach den Spielen wurde es jedoch umgebaut, und die Kapazität für Fußballspiele ist nun gemäß den Bedingungen des Mietvertrags auf 62.500 begrenzt.

Seit es zum London Stadium wurde, war die Spielstätte außerdem Austragungsort der Rugby-Weltmeisterschaft 2015, der London Series der Major League Baseball 2019 sowie von Auftritten musikalischer Acts wie den Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses und Red Hot Chilli Peppers.

Die Überprüfung von Ticketkategorien und Sitzplatzführern hilft engagierten West-Ham-Anhängern dabei, ihre Spieltagsbudgets während der heimischen Saison effektiv zu planen. Um sicherzustellen, dass eure analytischen Spielauswahlen auf einer sicheren, konformen Plattform mit schnellen Transaktionen platziert werden, sind Einführungscodes entscheidend. Lest noch heute unseren einfachen Leitfaden, um eure individuellen Prämien über unseren verifizierten Megapari-Promo-Code zu aktivieren.