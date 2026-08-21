Werder Bremen trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Weserstadion in Bremen auf RB Leipzig.

Die frühe Saisonpartie gibt Werder Bremen die Chance, zu Hause wichtige Punkte zu sichern, während RB Leipzig früh in der Saison Schwung aufnehmen will. Im jüngsten Bundesliga-Duell am 4. April 2026 feierte RB Leipzig im Weserstadion einen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen RB Leipzig wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen. Prüfen Sie Ihre lokalen Programminformationen, um die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region zu erfahren.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig kaufen?

Um Tickets für SV Werder Bremen vs. RB Leipzig im Weserstadion am Samstag, 5. September 2026 ohne Hinweise auf Zweitplattformen oder Preise zu kaufen, folgen Sie den offiziellen Abläufen:

1. Offizielles Ticketportal des Klubs

Klub-Website: Erstellen Sie ein Konto im offiziellen Ticketshop des SV Werder Bremen.

Vorverkauf & Mitgliedervorrang: Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der ersten Phase des Ticketverkaufs eine bevorzugte Zuteilung.

Freier Verkauf: Verbleibende Tickets werden näher am Spieltag für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

2. Zweitmarkt

Falls die offiziellen Plätze ausverkauft sind, ist StubHub der Ort, um verbleibende Tickets zu finden, mit Angeboten in verschiedenen Preisklassen und Stadionbereichen.

Mobile Tickets werden sofort übertragen, praktisch für einen späten Kauf kurz vor dem Anpfiff.

3. Ticketzustellung & Zugang

Digitale Tickets: Offizielle Käufe werden digital als Mobile Tickets oder als Dokumente zum Ausdrucken zu Hause zugestellt.

Zugang am Spieltag: Mobile Tickets können direkt an den Drehkreuzen des Weserstadions gescannt werden.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen RB Leipzig?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele des SV Werder Bremen im Weserstadion variieren je nach Sitzkategorie und Rang:

Geschätzte Ticketpreisspannen (Nennwert)

Stehplatztickets (Ostkurve / Fanzone):

Regulär: 17 € bis 20 € Ermäßigt: 11 € bis 15 €

Sitzplatztickets (Nord-, Süd- & Westtribüne):

Kategorie 1 (zentral / Unterrang Haupttribüne): 60 € bis 75 € Kategorie 2–3 (Seite / Oberrang Ecke): 40 € bis 55 € Kategorie 4 (hinter dem Tor / Oberrang Ecke): 30 € bis 38 €

Auswärtsbereich (RB-Leipzig-Block - Westtribüne):

Stehplatz: ~17 € bis 19 €



Werder Bremen gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen gegen RB Leipzig

Die letzten fünf Spiele von Werder Bremen waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung und brachten eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Auxerre. Zuvor spielte Bremen im Sommer zweimal 2:2 gegen Paderborn und feierte Siege gegen Energie Cottbus, wobei auswärts vier Tore erzielt wurden, sowie gegen Bochum mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Bremen acht Tore und kassierte fünf Gegentore.

Die Form von RB Leipzig in der Vorbereitung zeigt ein gemischtes Bild. In fünf Freundschaftsspielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen, zuletzt ein 1:3 gegen Bayern München am 15. August im Telekom Cup. Zuvor verlor Leipzig Anfang August auch mit 0:2 gegen Leeds United. Positiv war der 4:0-Sieg gegen den SC Verl, das überzeugendste Ergebnis des Sommers, dazu kamen knappe Siege gegen Ingolstadt und VSG Altglienicke. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf Gegentore.

Werder Bremen gegen RB Leipzig: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 4. April 2026 statt, als RB Leipzig im Wohninvest Weserstadion mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Leipzig die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber keinem von Bremen, bei zwei Unentschieden. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Bremen dagegen vier, was die Dominanz in den jüngsten direkten Duellen unterstreicht.

Platzierungen von Werder Bremen und RB Leipzig

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt Werder Bremen auf Platz 18, während RB Leipzig auf Rang 14 steht.