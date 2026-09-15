Wales kehrt in die höchste Spielklasse der UEFA Nations League zurück. Die Dragons blieben in der vergangenen Ausgabe des Wettbewerbs ungeschlagen, gewannen drei ihrer Spiele, spielten drei Mal unentschieden und beendeten die Gruppenphase als Tabellenerster. Sichert euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele.

Nach zwei schwierigen UEFA-Nations-League-Auswärtsspielen gegen Portugal und Dänemark kehrt Wales nach Hause zurück und trifft am Donnerstag, 1. Oktober, am 3. Spieltag der Ligaphase auf Norwegen.

Wales wird in der Ligaphase gegen alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts spielen, insgesamt also sechs Spiele. Die beiden besten Teams ziehen im März ins Viertelfinale ein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen statt?

Wales gegen Norwegen findet am Donnerstag, 1. Oktober, im Cardiff City Stadium in Cardiff statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (BST) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

So kauft ihr Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen waren online im FAW eTickets Portal erhältlich.

Die FAW teilte den Ticketverkauf in zwei Phasen auf:

Prioritätsverkauf : Startete am Freitag, 11. September, um 12 Uhr für Mitglieder der Red Wall 2026-28, die jeweils bis zu 4 Tickets kaufen konnten.

Freier Verkauf : Startete am Mittwoch, 16. September, um 12 Uhr für die allgemeine Öffentlichkeit, mit bis zu 10 Tickets pro Kauf.

Für norwegische Auswärtsfans wurden die Tickets über den norwegischen Fußballverband (NFF) verteilt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Wales gegen Norwegen begannen bei 30,00 £ für Erwachsene und 9,50 £ für Juniors, also 16-Jährige und jünger.

Der Football Association of Wales (FAW) teilt Einzeltickets für Spiele auf Grundlage der Sicht von den Plätzen in drei verschiedene Preiskategorien ein.

Kategorie 1 (Premium / Längsseite) : Diese Premium-Plätze befinden sich entlang der Hauptseitenlinien des Spielfelds. Dazu gehören die Grandstand (West) und die Ninian Stand (East), die die ausgewogenste Sicht auf das Spielgeschehen bieten. (Preisspanne: 15-40 £)

Kategorie 2 (Standard / Ecken) : Diese Standardplätze befinden sich dort, wo die Seiten an die Hintertorbereiche anschließen, und bieten diagonale Sicht auf das Feld. (Preisspanne: 10-35 £)

Kategorie 3 (Family Stand / Hintertor) : Diese Plätze befinden sich hinter den Toren. Dazu gehören die Canton Stand, Heimat lautstarker Fangruppen, sowie der ausgewiesene Family Stand. (Preisspanne: 5-30 £)

Behaltet näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schaut auch auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Cardiff City Stadium wissen müsst

Das Cardiff City Stadium ist eine bedeutende Sportstätte in Wales und dient sowohl Cardiff City Football Club als auch der walisischen Fußballnationalmannschaft als Heimspielstätte. Es wurde offiziell 2009 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 33.280 Plätzen nach dem Principality Stadium das zweitgrößte Stadion in Wales.

99 Jahre lang spielte Cardiff City im legendären und einschüchternden Ninian Park. Anfang der 2000er Jahre war das alte Stadion veraltet, und Pläne für eine neue reine Sitzplatzarena wurden genehmigt, um dem Klub bei der Modernisierung zu helfen.

Der Bau begann 2007 auf dem Gelände des alten Leckwith Athletics Stadium, wobei das Projekt rund 48 Millionen £ kostete. Das neue Cardiff City Stadium öffnete seine Tore im Juli 2009 mit einem Freundschaftsspiel gegen den schottischen Klub Celtic, das 0:0 endete.

Denkwürdige Momente im Cardiff City Stadium

Das Belgien-Epos (2015) : Wales besiegte Belgien dank eines legendären Tores von Gareth Bale mit 1:0, stellte damit mit 33.280 Zuschauern einen Stadionrekord auf und ebnete den Weg für den historischen Lauf bei der EM 2016.

WM-Qualifikation (2022) : Die „Red Wall“ sang unter Flutlicht aus voller Kehle, als Wales die Ukraine mit 1:0 besiegte und sich damit erstmals seit 64 Jahren für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte.

Real Madrid und der UEFA-Superpokal (2014) : Die Spielstätte rückte ins Rampenlicht, als sie den UEFA-Superpokal ausrichtete. Real Madrid besiegte Sevilla mit 2:0, wobei Superstar Cristiano Ronaldo beide Tore auf dem Rasen in Cardiff erzielte.

Rock and Roll: Natürlich wird das Stadion nicht nur für Sport genutzt. Es ist ein wichtiger Konzertort und war Gastgeber riesiger Musikacts wie Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart und den Stereophonics.

Anreise

Mit dem Zug: Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Stadion vom Zentrum Cardiffs aus zu erreichen.

Bahnhof Ninian Park - Dies ist der nächstgelegene Bahnhof und nur 5 Gehminuten von den Stadiontoren entfernt.

Bahnhof Grangetown - Eine weitere hervorragende Option, nur 10 Gehminuten vom Stadion entfernt.

Mit dem Bus: In Cardiff gibt es regelmäßige Busverbindungen, die direkt am Stadion halten.

Matchday Shuttle (Linie 95) - Während der Fußballsaison setzt Cardiff Bus spezielle Shuttlebusse ein. Diese fahren alle 15 Minuten und beginnen 2 Stunden vor dem Anstoß. Abfahrt ist in der Innenstadt von der Wood Street (Haltestelle JB).

Reguläre Linien - Ihr könnt vom Stadtzentrum aus die Buslinien 1, 2, 95 oder 95A nehmen. Steigt an der Sloper Road oder an der Haltestelle ASDA Leckwith Road aus.

Mit dem Auto: Das Stadion ist leicht von der Autobahn aus zu erreichen und liegt bei der Postleitzahl CF11 8AZ.

Anfahrt - Verlasst die Autobahn M4 an der Anschlussstelle 33. Nehmt die vierspurige A4232 in Richtung Cardiff/Barry und dann die ausgeschilderte Ausfahrt B4267 zum Stadion.

Parken - Die Stadionparkplätze schließen aus Sicherheitsgründen normalerweise 60 Minuten vor dem Anstoß. Vermeidet das Parken im nahegelegenen Retail Park, da dort ein striktes 90-Minuten-Limit gilt und an Spieltagen viele Strafzettel verteilt werden.

Wales gegen Norwegen in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Wales gegen Norwegen: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Wales (#38) gegen Norwegen (#19)

Wales wartet derzeit seit vier Spielen auf einen Sieg. Seit die WM-Träume im März in den Play-offs von Bosnien und Herzegowina beendet wurden, spielte das Team in zwei Freundschaftsspielen unentschieden, gegen Nordirland und Ghana, und verlor gegen Rumänien.

Norwegen schöpft Selbstvertrauen aus dem Auftritt im Sommer bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Das Team übertraf all seine bisherigen Leistungen auf der Weltbühne und erreichte das Viertelfinale. In jedem der letzten acht Spiele Norwegens fielen mindestens zwei Tore, und in keiner dieser Partien blieb das Team ohne Gegentor.

Wales gegen Norwegen: Letzte direkte Duelle

Die Gesamtbilanz zwischen Wales und Norwegen steht nach 11 Duellen bei 4 Siegen für Norwegen, 3 Siegen für Wales und 4 Unentschieden. In diesen Begegnungen erzielte Norwegen 15 Tore, Wales 14.

Das letzte Spiel zwischen den Teams fand 2011 statt, als sich Wales im Cardiff City Stadium in einem Freundschaftsspiel mit einem komfortablen 4:1 gegen Norwegen durchsetzte. Gareth Bale eröffnete den Torreigen mit einem Volley, gefolgt von einem Schlenzer des aktuellen walisischen Trainers Craig Bellamy. Norwegen verkürzte durch Erik Huseklepp, doch ein später Doppelpack des eingewechselten Sam Vokes besiegelte einen dominanten Sieg von Wales.