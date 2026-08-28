Valencia trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Estadio Mestalla in Valencia auf Real Sociedad.

Im jüngsten Duell im Mai 2026 sicherte sich Valencia in einem packenden Spiel einen dramatischen 4:3-Auswärtssieg gegen Real Sociedad. Historisch gesehen waren die direkten Duelle zwischen den beiden Klubs zuletzt hart umkämpft, mit einer Mischung aus knappen Siegen und Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Valencia gegen Real Sociedad wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anpfiff bei Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Valencia gegen Real Sociedad findet im Estadio Mestalla in Valencia statt, die Anstoßzeit wird von Ihrem lokalen Broadcaster noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 09:00 Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Sociedad am 20. September 2026 im Estadio Mestalla zu kaufen, können Sie diese offiziellen und sekundären Kanäle nutzen:

Offizielle Website des Valencia CF: Die wichtigste und sicherste Quelle ist direkt das offizielle Ticketportal des Valencia CF. Tickets werden der breiten Öffentlichkeit in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag zur Verfügung gestellt, nachdem Dauerkarteninhaber ( socis ) ihre Plätze in Anspruch genommen haben.

Kasse im Estadio Mestalla: Sie können Tickets in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse in Valencia kaufen, sofern die Partie nicht vollständig ausverkauft ist.

Sekundärmarktplätze & Aggregatoren: Falls Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets für Spiele im Mestalla an.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Sociedad im Estadio Mestalla hängen vom Kaufkanal und der Sitzplatzkategorie ab:

Offizieller freier Verkauf (Nennwert): Direkt beim Valencia CF kosten reguläre Spieltagstickets für Standardplätze im Ober- und Unterrang je nach Tribünenbereich in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 85 €).

Sekundärmarkt & Wiederverkäufer: Bei Ticket-Aggregatoren und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen einfache Einstiegskarten typischerweise bei etwa 45 £ bis 60 £ (59 $ bis 76 $), während durchschnittliche Standardtickets rund 180 £ bis 200 £ kosten. VIP- oder Hospitality-Optionen können bei 600 £+ beginnen.

Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Valencia gegen Real Sociedad

Valencia hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 25. August mit einer 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis, nachdem es drei Tage zuvor ein 0:0 gegen Celta Vigo gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules mit 2:0. Valencia blieb in drei dieser fünf Spiele ohne Torerfolg, und die beiden Pflichtspiele in dieser Saison brachten auf der richtigen Seite des Platzes keine Tore hervor.

Real Sociedad hat die vergangenen fünf Spiele allesamt verloren. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis am 21. August, davor verlor das Team mit 1:3 gegen Chelsea und kassierte in der Saisonvorbereitung zwei Niederlagen in Folge gegen den FC Koeln. Zwei Niederlagen gegen Koeln und eine 1:2-Pleite gegen Toulouse komplettieren eine Serie von fünf Niederlagen in Folge. Das Team von Matarazzo erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte zehn.

Valencia gegen Real Sociedad: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt, als Valencia auswärts bei Real Sociedad mit 4:3 gewann. Zuvor trennten sich die beiden Klubs im August 2025 im Estadio Mestalla 1:1. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen kommt Valencia auf zwei Siege, Real Sociedad ebenfalls auf zwei, dazu gab es ein Unentschieden. Das jüngste Heimspiel im Mestalla endete im Januar 2025 mit einem 1:0 für Valencia.