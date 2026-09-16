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So bekommt ihr Tickets für Union Berlin gegen Elversberg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Union Berlin trifft in der Bundesliga auf Elversberg. So kannst du dir Tickets sichern

Union Berlin trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der MEWA Arena in Mainz auf Elversberg.

Im letzten Spiel vor der Pause am 5. September kassierte Union Berlin auswärts bei Bayer 04 Leverkusen eine schwierige 0:4-Niederlage. Elversbergs starke Torform und Unions Entschlossenheit, das Heimrecht zu verteidigen, machen dieses Spiel im Oktober zu einem reizvollen Duell zwischen den beiden Teams.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Union Berlin gegen Elversberg zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Union Berlin gegen Elversberg in der Bundesliga?

Union Berlin gegen Elversberg wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, an der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 5
Alte Försterei

Wie kauft man Tickets für Union Berlin gegen Elversberg in der Bundesliga?

Um Tickets für das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SV Elversberg im Stadion An der Alten Försterei zu kaufen, gibt es je nach Verfügbarkeit zwei Hauptwege:

Offizielle Union-Berlin-Kanäle

Da Unions Heimstadion eine relativ geringe Kapazität hat und der Klub sehr viele offizielle Mitglieder zählt, sind Tickets über die offiziellen Vereinskanäle fast immer zuerst ausverkauft:

  • Offizielle Ticketlotterie (Vereinsmitglieder):
    • Ticketkontingente für Bundesliga-Heimspiele werden zunächst über ein Abstimmungs-/Lotteriesystem auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs für offizielle Mitglieder von Union Berlin freigegeben.
    • Wenn Sie registriertes Vereinsmitglied sind, nehmen Sie vor dem Spiel an der Ticketverlosung teil.
  • Offizieller Sekundärticketmarkt (Zweitmarkt):
    • Dauerkarteninhaber oder Mitglieder, die das Spiel nicht besuchen können, stellen ihre Plätze wieder in den offiziellen Ticket-Wiederverkaufsmarkt von Union Berlin (Zweitmarkt) ein.
    • Dieser offizielle Marktplatz öffnet näher am Spieltag und ist über die Ticketplattform oder die offizielle Mobile-App von Union Berlin zugänglich. Ein Kauf dort garantiert Preise zum Nennwert und die offizielle Gültigkeit des Zutritts.
  • Freier Verkauf für die Allgemeinheit:
    • In seltenen Fällen, in denen die Mitgliederverlosung das gesamte Kontingent nicht vollständig abdeckt, gehen die verbleibenden Tickets in den freien Verkauf. Bei den meisten Bundesliga-Spielen an der Alten Försterei ist der freie Verkauf jedoch äußerst begrenzt oder nicht verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Union Berlin gegen Elversberg in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für 1. FC Union Berlin gegen SV Elversberg im Stadion An der Alten Försterei variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert direkt über den Klub oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Klubpreise (Nennwert / Zweitmarkt)

Beim direkten Kauf über die offizielle Verlosung von Union Berlin oder die interne Wiederverkaufsbörse (Zweitmarkt) sind die Preise auf den Nennwert begrenzt:

  • Stehplatzkarten: 14 € bis 16 € (ermäßigt ca. 12 € bis 14,50 €)
  • Sitzplatzkarten (Kategorien 1 bis 4): 30 € bis 48 € (ermäßigt ca. 28 € bis 46 €)
  • Kinderkarten (6 bis 12 Jahre): 7 € bis 24 € je nach Block

Union Berlin gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Union Berlin gegen Elversberg

Union Berlin hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einer 0:4-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Zuvor spielte Union 3:3 gegen Eintracht Frankfurt und setzte sich im DFB-Pokal mit 4:2 gegen Eintracht Braunschweig durch. Union hat in diesen fünf Spielen 14 Tore erzielt und 15 kassiert, eine Defensivbilanz, die Lustrinelli Sorgen bereiten wird.

Elversberg reist mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und ohne Niederlage an. Das jüngste Ergebnis war am 5. September ein 4:3-Auswärtssieg in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach, nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen am 29. August. Zudem besiegte Elversberg den MSV Duisburg im DFB-Pokal mit 3:1. In den vergangenen fünf Spielen hat Elversberg 16 Tore erzielt und sieben kassiert.

FCU

FCU - Form

IPS
N2-4
EBS
S2-4
SGE
U3-3
B04
N4-0
S04
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ELV

ELV - Form

LOR
S4-1
DUI
S1-3
B04
S3-2
BMG
S3-4
FCB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Union Berlin gegen Elversberg: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Für die vergangenen fünf Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und Elversberg liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Dieses Spiel könnte ein seltenes oder das erste Duell der beiden Klubs auf Bundesliga-Niveau sein.

#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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