Ungarn wird in der aktuellen Ausgabe der UEFA Nations League auf eine Leistungssteigerung aus sein, nachdem es im Wettbewerb 2024/25 nur eines seiner acht Spiele gewonnen hat und aus Liga A abgestiegen ist. Tickets für kommende Spiele Ungarns könnt ihr euch schon heute sichern.

Nach dem Heimauftakt in der UEFA Nations League gegen die Ukraine und einer Auswärtsreise nach Belfast zum Spiel gegen Nordirland empfängt Ungarn am Freitag, 2. Oktober, am 3. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs Georgien in der Puskás Aréna. Die Magyaren treffen in der Ligaphase auf alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, insgesamt also in sechs Spielen.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, während die viertplatzierte Mannschaft jeder Gruppe in die UEFA Nations League C 2028/29 absteigt. Darüber hinaus ziehen die Zweit- und Drittplatzierten jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Playoffs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien statt?

Ungarn gegen Georgien findet am Freitag, 2. Oktober, in der Puskás Aréna in Budapest statt. Anpfiff ist planmäßig um 20.45 Uhr (MEZ).

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Puskas Arena

So kauft ihr Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien müssen direkt über die jeweiligen nationalen Fußballverbände gekauft werden und nicht über ein zentrales UEFA-Portal.

Für Heimfans sind sie seit Ende August über den Ungarischen Fußballverband (MLSZ) erhältlich. Vorrangige Verkaufsphasen wurden zunächst für Mitglieder des offiziellen Fanclubs und Dauerkarteninhaber geöffnet, bevor der freie Verkauf startete.

Tickets für den Auswärtsblock wurden dem Georgischen Fußballverband (GFF) zugeteilt und über dessen offiziellen Ticketpartner Biletebi.ge verkauft.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien kosteten beim direkten Kauf über den gastgebenden Fußballverband zwischen 40 € und 95 €.

Das Stadion Puskás Aréna ist in vier Hauptkategorien unterteilt:

Kategorie 1 (Längsseite - Untere Ränge) : Das sind die Premium-Standardtickets, die euch entlang der Hauptseitenlinien auf den Ost- und Westtribünen nah am Spielfeld platzieren. Es sind die teuersten Plätze, bieten dafür aber die beste Sicht.

Kategorie 2 (Längsseite - Obere Ränge) : Diese Plätze befinden sich ebenfalls entlang der Seitenlinien, allerdings weiter oben in den höheren Stadionbereichen. Ihr habt weiterhin eine großartige Sicht von der Seite auf das Spielgeschehen, auch wenn ihr weiter vom Spielfeld entfernt sitzt.

Kategorie 3 (Kurze Seite - Untere Ränge) : Diese Plätze befinden sich direkt hinter den Toren im unteren Bereich. Hier sitzen in der Regel die leidenschaftlichsten Heimfans, was für eine unglaubliche, laute Atmosphäre sorgt.

Kategorie 4 (Kurze Seite - Obere Ränge) : Die günstigste Option. Diese Plätze liegen hinter den Toren im obersten Bereich des Stadions.

Behaltet näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Zweitmarktseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über die Puskás Aréna wissen müsst

Die Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, ist eines der beeindruckendsten und technologisch fortschrittlichsten Fußballstadien Europas.

Sie wurde im November 2019 eröffnet, bietet bei Fußballspielen 67.215 Sitzplätze und kann bei Konzerten bis zu 80.000 Menschen aufnehmen.

Das Stadion steht als Monument der ungarischen Fußballgeschichte da, ersetzt das legendäre Népstadion (Volksstadion) vollständig, recycelt dabei dessen Baumaterialien und bewahrt sein schönes Vermächtnis.

Unvergessliche Momente in der Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : Die Arena war während des Turniers Austragungsort von vier großen Spielen. Weltweit bekannt wurde sie dadurch, dass sie während der Beschränkungen der COVID-19-Pandemie als einziges Stadion eine Auslastung von 100 Prozent zuließ, was eine unvergleichliche, ohrenbetäubende Atmosphäre erzeugte.

Finals im Europapokal : Sie war erfolgreich Austragungsort des UEFA Super Cups 2020 (Bayern München gegen Sevilla), des Finales der UEFA Europa League 2023 (Sevilla gegen Roma) und des jüngsten Finales der UEFA Champions League 2026 (PSG gegen Arsenal).

Historische Konzerte : Das alte Stadion war Gastgeber für legendäre Musikgrößen wie Louis Armstrong, Queen (einer der letzten Auftritte von Freddie Mercury), Michael Jackson und die Rolling Stones. Die neue Arena führt dieses Vermächtnis fort und beherbergt große moderne Acts wie Rammstein und Guns N' Roses.

Recycelte Geschichte: Das alte Stadion wurde nicht einfach entsorgt. Rund 50.000 Kubikmeter Beton und Material aus dem alten Népstadion wurden recycelt und in die Fundamente der neuen Puskás Aréna eingebracht.

So kommt ihr hin

Die beste und zuverlässigste Möglichkeit, zur Puskás Aréna in Budapest zu gelangen, sind öffentliche Verkehrsmittel, da private Parkplätze an Veranstaltungstagen stark eingeschränkt sind und Straßen direkt rund um das Stadion oft gesperrt werden.

Das Stadion liegt im XIV. Bezirk von Budapest und ist außergewöhnlich gut an das Verkehrsnetz der Stadt angebunden.

Mit der U-Bahn (Metro): Die Metro ist der schnellste Weg zur Arena und erlaubt es euch, den Stadtverkehr komplett zu umgehen.

Nehmt die Metrolinie M2 (rot). Steigt an der Station Puskás Ferenc Stadion aus, von dort sind es nur etwa 2 bis 5 Minuten zu Fuß bis zu den Stadiontoren.

Mit der Straßenbahn: Budapest verfügt über ein hervorragendes Straßenbahnsystem, das die äußeren Bezirke direkt mit dem Stadionbereich verbindet.

Nehmt die Straßenbahn 1 oder 1A und steigt an der Haltestelle Puskás Ferenc Stadion aus.

Mit Bus oder Oberleitungsbus: Mehrere Linien halten direkt vor dem Stadiongelände, was ideal ist, wenn ihr aus nahegelegenen Stadtvierteln anreist.

Oberleitungsbus 75: Steigt an der Haltestelle Egressy út / Stefánia út aus, die euch in der Nähe der Nordseite des Komplexes absetzt.

Stadtbusse: Die Buslinien 95, 130 und 195 bedienen alle den unmittelbaren Stadionbereich.

Zu Fuß: Wenn ihr in der Nähe des Stadtparks (Városliget) oder des Bahnhofs Keleti übernachtet, ist der Fußweg sehr praktikabel. Das Stadion liegt an wichtigen Verkehrsachsen wie der Dózsa György út und der Stefánia út und verfügt über breite, fußgängerfreundliche Granitplätze, die für große Menschenmengen sicher ausgelegt sind.

Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Ungarn gegen Georgien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Ungarn (#39) gegen Georgien (#72)

Seit der Niederlage im letzten WM-Qualifikationsspiel im vergangenen November und dem Verpassen der Endrunde ist Ungarn in vier Freundschaftsspielen ungeschlagen geblieben, mit drei Siegen und einem Unentschieden. All diese Freundschaftsspiele fanden im eigenen Land statt.

Wie Ungarn geht auch Georgien in der UEFA Nations League im Verlauf des Jahres 2026 ungeschlagen an den Start, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Allerdings ist die Form auswärts in Pflichtspielen verbesserungswürdig, da das Team auf Reisen drei Niederlagen in Folge kassiert hat, wenn es darauf ankam.

Ungarn gegen Georgien: Letzte direkte Duelle

Im Männer-A-Nationalfußball haben Ungarn und Georgien eine ausgeglichene Bilanz mit jeweils einem Sieg. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Spiel der FIFA-WM-Qualifikation 2002 in Tiflis im September 2001, das Georgien mit 3–1 gewann.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Georgien GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ungarn HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nordirland NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg







