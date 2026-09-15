Ungarn will in der aktuellen Ausgabe der UEFA Nations League unbedingt eine bessere Leistung zeigen, nachdem das Team in der Saison 2024/25 nur eines von acht Spielen gewonnen hat und aus Liga A abgestiegen ist. Tickets für die kommenden Spiele Ungarns könnt ihr euch schon heute sichern.

Nach dem Heimauftakt in der UEFA Nations League gegen die Ukraine und einer Auswärtsreise nach Belfast zum Spiel gegen Nordirland empfängt Ungarn am Freitag, den 2. Oktober, im Rahmen des 3. Spieltags der Ligaphase Georgien in der Puskás Aréna. Die Magyaren treffen in der Ligaphase jeweils zuhause und auswärts auf alle drei Gegner, insgesamt also sechsmal.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, während die jeweils viertplatzierte Mannschaft jeder Gruppe in die UEFA Nations League C 2028/29 absteigt. Darüber hinaus erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Auf-/Abstiegs-Playoffs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien statt?

Ungarn gegen Georgien findet am Freitag, den 2. Oktober, in der Puskás Aréna in Budapest statt. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Puskas Arena

So kauft ihr Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Ungarn und Georgien müssen direkt über die einzelnen nationalen Fußballverbände gekauft werden, nicht über ein zentrales UEFA-Portal.

Für Heimfans sind sie seit Ende August über den Ungarischen Fußballverband (MLSZ) erhältlich. Vorrangige Verkaufsphasen wurden zunächst für Mitglieder des offiziellen Fanclubs und Dauerkarteninhaber geöffnet, bevor der freie Verkauf begann.

Tickets für den Auswärtsblock wurden vom Georgischen Fußballverband (GFF) zugeteilt und über dessen offiziellen Ticketpartner Biletebi.ge verkauft.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern will, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, sodass Käufer sicher sein können, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Ungarn gegen Georgien kosteten beim direkten Kauf über den gastgebenden Fußballverband zwischen 40 € und 95 €.

Die Puskás Aréna ist in vier Hauptkategorien unterteilt:

Kategorie 1 (Längsseite - Untere Ränge) : Das sind die Premium-Standardtickets. Sie befinden sich entlang der Hauptseitenlinien, also auf der Ost- und Westtribüne, nahe am Spielfeld. Es sind die teuersten Plätze, bieten aber die beste Sicht.

Kategorie 2 (Längsseite - Obere Ränge) : Diese Plätze liegen ebenfalls entlang der Seitenlinien, allerdings weiter oben im Stadion. Ihr habt weiterhin einen hervorragenden Blick auf das Spielgeschehen, auch wenn ihr weiter vom Spielfeld entfernt sitzt.

Kategorie 3 (Kurzseite - Untere Ränge) : Diese Sitze befinden sich direkt hinter den Toren im unteren Bereich. Dort sitzen in der Regel die leidenschaftlichsten Heimfans, was für eine unglaubliche, lautstarke Atmosphäre sorgt.

Kategorie 4 (Kurzseite - Obere Ränge) : Die günstigste Option. Diese Plätze liegen hinter den Toren im obersten Stadionrang.

Schaut kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaften nach weiteren Informationen und auch auf Zweitmarktplätzen wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über die Puskás Aréna wissen müsst

Die Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, ist eines der beeindruckendsten und technologisch fortschrittlichsten Fußballstadien Europas.

Sie wurde im November 2019 eröffnet, bietet bei Fußballspielen Platz für 67.215 Zuschauer und kann bei Konzerten bis zu 80.000 Menschen aufnehmen.

Das Stadion steht als Monument der ungarischen Fußballgeschichte und ersetzt das legendäre Népstadion (Volksstadion) vollständig, wobei dessen Baumaterialien recycelt und sein großes Vermächtnis bewahrt wurden.

Unvergessliche Momente in der Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : Die Arena war während des Turniers Austragungsort von vier großen Spielen. Weltweit bekannt wurde sie, weil sie unter den Beschränkungen der COVID-19-Pandemie als einziges Stadion ein Publikum mit 100 Prozent Auslastung zuließ und so für eine unvergleichliche, donnernde Atmosphäre sorgte.

Europapokal-Endspiele : Sie war erfolgreich Austragungsort des UEFA Super Cups 2020 (Bayern München gegen Sevilla), des Endspiels der UEFA Europa League 2023 (Sevilla gegen Roma) und des jüngsten Endspiels der UEFA Champions League 2026 (PSG gegen Arsenal).

Historische Konzerte : Das alte Stadion war Gastgeber legendärer Musikgrößen wie Louis Armstrong, Queen, bei einem der letzten Auftritte von Freddie Mercury, Michael Jackson und den Rolling Stones. Die neue Arena führt dieses Vermächtnis fort und begrüßt große moderne Acts wie Rammstein und Guns N' Roses.

Recycelte Geschichte: Das alte Stadion wurde nicht einfach entsorgt. Rund 50.000 Kubikmeter Beton und Material aus dem alten Népstadion wurden recycelt und in die Fundamente der neuen Puskás Aréna integriert.

Anreise

Die beste und verlässlichste Möglichkeit, zur Puskás Aréna in Budapest zu gelangen, ist der öffentliche Nahverkehr, da private Parkplätze an Veranstaltungstagen stark eingeschränkt sind und die Straßen direkt rund um das Stadion oft gesperrt werden.

Das Stadion liegt im XIV. Bezirk von Budapest und ist hervorragend an das Verkehrsnetz der Stadt angebunden.

Mit der U-Bahn (Metro): Die Metro ist der schnellste Weg zur Arena und ermöglicht es euch, den Stadtverkehr komplett zu umgehen.

Nehmt die Metrolinie M2 (rot). Steigt an der Station Puskás Ferenc Stadion aus, von dort sind es nur 2 bis 5 Gehminuten bis zu den Stadiontoren.

Mit der Straßenbahn: Budapest verfügt über ein hervorragendes Straßenbahnnetz, das die Außenbezirke direkt mit dem Stadionbereich verbindet.

Nehmt die Straßenbahn 1 oder 1A und steigt an der Haltestelle Puskás Ferenc Stadion aus.

Mit dem Bus oder Oberleitungsbus: Mehrere oberirdische Linien halten direkt vor dem Stadiongelände, was ideal ist, wenn ihr aus nahegelegenen Vierteln anreist.

Oberleitungsbus 75: Steigt an der Haltestelle Egressy út / Stefánia út aus. Dort gelangt ihr in der Nähe der Nordseite des Komplexes an.

Stadtbusse: Die Linien 95, 130 und 195 bedienen alle den direkten Stadionbereich.

Zu Fuß: Wenn ihr in der Nähe des Stadtparks (Városliget) oder des Bahnhofs Keleti übernachtet, ist der Fußweg sehr praktisch. Das Stadion liegt an wichtigen Verkehrsachsen wie der Dózsa György út und der Stefánia út und verfügt über breite, fußgängerfreundliche Granitplätze, die dafür ausgelegt sind, große Menschenmengen sicher aufzunehmen.

Ungarn gegen Georgien in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Ungarn gegen Georgien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Ungarn (#39) gegen Georgien (#72)

Seit der Niederlage im letzten WM-Qualifikationsspiel im vergangenen November und dem Verpassen der Endrunde ist Ungarn in vier Freundschaftsspielen ungeschlagen geblieben, mit drei Siegen und einem Unentschieden. All diese Freundschaftsspiele fanden im eigenen Land statt.

Wie Ungarn geht auch Georgien in der UEFA Nations League 2026 ungeschlagen an den Start, mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Allerdings muss sich die Form des Teams in Auswärtsspielen mit Wettbewerbscharakter verbessern, nachdem es auswärts drei Niederlagen in Folge kassiert hat, wenn es ernst wurde.

Ungarn gegen Georgien: Die jüngste direkte Bilanz

Im Männer-A-Fußball haben Ungarn und Georgien eine ausgeglichene direkte Bilanz mit je einem Sieg. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2002 in Tiflis im September 2001, das Georgien mit 3:1 gewann.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Georgien GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ungarn HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nordirland NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg







