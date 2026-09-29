Die Grammy-prämierte südafrikanische Sensation Tyla hat die globale Musikszene mit ihrem mitreißenden Amapiano-Sound und großen Hits wie Water im Sturm erobert.

Nach ihrem rekordverdächtigen Debütalbum begeistern ihre Live-Auftritte mit energiegeladener Choreografie und beeindruckendem Gesang weiterhin das Publikum auf der ganzen Welt.

GOAL hat alle wichtigen Details zu Terminen, Veranstaltungsorten und Ticketpreisen zusammengestellt, damit ihr euch jetzt euren Platz bei ihren kommenden Shows sichern könnt.

Wann ist Tyla?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 12. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Zénith Paris, Paris, Frankreich Tickets 15. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live O2 Academy Brixton, London, UK Tickets 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live O2 Apollo, Manchester, UK Tickets 27. Oktober 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Uber Eats Music Hall, Berlin, Deutschland Tickets 13. November 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, USA Tickets 17. November 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live WAMU Theater, Seattle, USA Tickets 22. November 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Aragon Ballroom, Chicago, USA Tickets 28. November 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Brooklyn Paramount, Brooklyn, USA Tickets 2. Dezember 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live The Anthem, Washington D.C., USA Tickets 6. Dezember 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Coca-Cola Roxy, Atlanta, USA Tickets 16. Dezember 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live YouTube Theater, Los Angeles, USA Tickets 19. Dezember 2026 um 20:00 Uhr Tyla Live Fontainebleau, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tyla-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Tylas Konzerte wurden über primäre Ticketplattformen wie Ticketmaster und AXS angeboten. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei den primären Anbietern prüfen, ob aus der ersten Zuteilung noch etwas verfügbar ist.

Wenn ihr euch im ersten Verkauf keine Tickets sichern konntet, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Tyla-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise auf den Seiten der primären Anbieter beginnen je nach Veranstaltungsort bei 45 $ für Standard-Stehplätze und Plätze in den oberen Rängen.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise auf dem Sekundärmarkt beginnen bei etwa 65 $ für Einstiegskategorien.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Einstiegspreise:

Standard-Stehplatz (offiziell): ab 45 $

Sitzplatz mit Reservierung (offiziell): 75 $ bis 150 $

Einstieg auf dem Sekundärmarkt (StubHub): ab 65 $

Alles, was ihr über Tyla wissen müsst

Tyla Laura Seethal ist eine südafrikanische Sängerin und Songwriterin, die in rasantem Tempo weltweit zum Star geworden ist. Ihre Hit-Single Water sorgte in den globalen Charts für historischen Eindruck und brachte ihr den ersten Grammy Award für Best African Music Performance ein.

Mit der Mischung aus lebhaften Amapiano-Rhythmen sowie Pop- und R&B-Elementen bietet ihre Konzerttour ein beeindruckendes Bühnendesign, Tänzer und herausragende Live-Gesangsauftritte.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, frühzeitig anzukommen, damit genügend Zeit für die Ticketkontrolle, Sicherheitschecks und das Auffinden der Plätze vor Beginn der Show bleibt.