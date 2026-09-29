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Tyla ticketsGetty Images
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So bekommt ihr Tickets für Tyla: Termine, Ticketpreise und mehr

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Die Grammy-prämierte südafrikanische Sensation Tyla hat die globale Musikszene mit ihrem mitreißenden Amapiano-Sound und großen Hits wie Water im Sturm erobert.

Nach ihrem rekordverdächtigen Debütalbum begeistern ihre Live-Auftritte mit energiegeladener Choreografie und beeindruckendem Gesang weiterhin das Publikum auf der ganzen Welt.

GOAL hat alle wichtigen Details zu Terminen, Veranstaltungsorten und Ticketpreisen zusammengestellt, damit ihr euch jetzt euren Platz bei ihren kommenden Shows sichern könnt.

Wann ist Tyla?

Datum & Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

Tickets

12. Oktober 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Zénith Paris, Paris, Frankreich

Tickets

15. Oktober 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

O2 Academy Brixton, London, UK

Tickets

19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, UK

Tickets

27. Oktober 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlin, Deutschland

Tickets

13. November 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, USA

Tickets

17. November 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, USA

Tickets

22. November 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, USA

Tickets

28. November 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, USA

Tickets

2. Dezember 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., USA

Tickets

6. Dezember 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, USA

Tickets

16. Dezember 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

YouTube Theater, Los Angeles, USA

Tickets

19. Dezember 2026 um 20:00 Uhr

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, USA

Tickets

Wo kann man Tyla-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets für Tylas Konzerte wurden über primäre Ticketplattformen wie Ticketmaster und AXS angeboten. Fans, die direkt Tickets zum Nennwert suchen, können bei den primären Anbietern prüfen, ob aus der ersten Zuteilung noch etwas verfügbar ist.

Wenn ihr euch im ersten Verkauf keine Tickets sichern konntet, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. StubHub bietet Konzertbesuchern eine leicht zugängliche Plattform, um weltweit verfügbare Sitzplatzbereiche zu durchsuchen.

Wie viel kosten Tyla-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise auf den Seiten der primären Anbieter beginnen je nach Veranstaltungsort bei 45 $ für Standard-Stehplätze und Plätze in den oberen Rängen.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise auf dem Sekundärmarkt beginnen bei etwa 65 $ für Einstiegskategorien.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Einstiegspreise:

  • Standard-Stehplatz (offiziell): ab 45 $
  • Sitzplatz mit Reservierung (offiziell): 75 $ bis 150 $
  • Einstieg auf dem Sekundärmarkt (StubHub): ab 65 $

Alles, was ihr über Tyla wissen müsst

Tyla Laura Seethal ist eine südafrikanische Sängerin und Songwriterin, die in rasantem Tempo weltweit zum Star geworden ist. Ihre Hit-Single Water sorgte in den globalen Charts für historischen Eindruck und brachte ihr den ersten Grammy Award für Best African Music Performance ein.

Mit der Mischung aus lebhaften Amapiano-Rhythmen sowie Pop- und R&B-Elementen bietet ihre Konzerttour ein beeindruckendes Bühnendesign, Tänzer und herausragende Live-Gesangsauftritte.

Die Veranstaltungsorte empfehlen, frühzeitig anzukommen, damit genügend Zeit für die Ticketkontrolle, Sicherheitschecks und das Auffinden der Plätze vor Beginn der Show bleibt.

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