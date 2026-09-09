Die Türkei empfängt Italien am Montag, den 28. September, im Atatürk Sports Complex in Bursa, bevor beide Teams eine Woche später im Rückspiel im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Frankreich und Belgien gehören. Damit haben Fans zweimal die Gelegenheit, die Azzurri gegen eine türkische Mannschaft zu sehen, die den Abstieg aus der höchsten Spielklasse vermeiden will.

Dieses Duell beschließt einen hektischen Auftaktblock für Italien, das in nur elf Tagen vier Spiele gegen Belgien, die Türkei, Frankreich und erneut die Türkei bestreitet. Da sowohl die Qualifikation für das Viertelfinale als auch der Klassenerhalt auf dem Spiel stehen, hat dieses Duell mit Hin- und Rückspiel für beide Nationen großes Gewicht.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Italien gegen die Türkei zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.





Wann ist der Anstoß bei Türkei vs. Italien in der UEFA Nations League A?

Türkei gegen Italien findet im Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu in Bursa statt, der Anstoß für diese Partie der UEFA Nations League A ist angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Wo kann man Tickets für Italien vs. Türkei kaufen?

Tickets für das Spiel in Bursa werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Bologna sind die offiziellen Kanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das Hinspiel im Atatürk Sports Complex in Bursa sowie Angebote für das Rückspiel im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Verkäufern und bietet Käufern damit ein größeres Angebot, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Bologna für reisende Türkei-Fans werden über die Kanäle der FIGC abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind

Angesichts dieses dicht gedrängten Spielprogramms für Italien empfiehlt sich für beide Partien dieses Duells eine frühe Buchung.

Wie viel kosten Tickets für Italien vs. Türkei?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Bursa werden über die Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands festgelegt. Das gesamte Angebot von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen ist zum Nennwert erhältlich, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Bologna gilt die offizielle Preisgestaltung der FIGC in gleicher Weise.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Bursa): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Atatürk Sports Complex

Plätze im mittleren Preissegment (Bursa): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Bologna: im Stadio Renato Dall'Ara dürften sich die Preise ähnlich entwickeln, wobei die Nachfrage zunimmt, je näher die Partie rückt

Wie bei jeder Partie in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag ändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Türkei vs. Italien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form der Türkei und Italiens

Die Türkei hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, nachdem es zuvor in der Gruppenphase Niederlagen gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1) gegeben hatte. In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei acht Tore und kassierte sieben, was sowohl Offensivkraft als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

Italien hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie endete am 7. Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel, drei Tage zuvor gab es außerdem ein 1:0 gegen Luxemburg. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bosnien und Herzegowina in einem WM-Qualifikationsspiel sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Türkei vs. Italien: Direkter Vergleich der jüngeren Vergangenheit

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 4. Juni 2024 in einem Freundschaftsspiel in Italien 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Italien die bessere Bilanz, darunter ein 3:0-Sieg gegen die Türkei bei der UEFA Euro 2020 und ein 3:2-Erfolg in einem Freundschaftsspiel 2022 in der Türkei. Die beiden früheren Begegnungen in den Jahren 2002 und 2006 endeten jeweils 1:1.

Türkei vs. Italien: Tabelle

In Gruppe 1 der UEFA Nations League A liegt die Türkei derzeit auf Platz vier, Italien ist Dritter.