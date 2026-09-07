Die Türkei eröffnet ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 zu Hause gegen Frankreich, bevor beide Teams im Rückspiel im November in Bordeaux erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Italien und Belgien gehören. Fans haben damit zweimal die Chance, Frankreich in Aktion gegen eine türkische Mannschaft zu sehen, die in der höchsten Spielklasse des Wettbewerbs über sich hinauswachsen will.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Türkei gegen Frankreich wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Türkei gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Türkei gegen Frankreich findet im Kocaeli-Stadion statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Wo kann man Tickets für Türkei gegen Frankreich kaufen?

Tickets für das Istanbul-Hinspiel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder des Verbands in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des FFF sind auch für das Rückspiel in Bordeaux die erste Anlaufstelle.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel im Nef Stadium in Istanbul sowie Angebote für das Rückspiel im November im Matmut Atlantique in Bordeaux.

Ein paar Dinge, die Sie über den Ticketkauf für dieses Duell wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von verschiedenen Verkäufern und bietet Käufern damit ein breiteres Angebot, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Bordeaux für mitreisende Türkei-Fans werden über die Kanäle des FFF abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Strahlkraft dieses Duells und der weltweiten Anhängerschaft Frankreichs wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen, insbesondere für das Auftaktspiel in Istanbul.

Wie viel kosten Tickets für Türkei gegen Frankreich?

Die offiziellen Preise für das Istanbul-Hinspiel werden über die Ticketkanäle des türkischen Fußballverbands festgelegt, wobei die gesamte Spanne von Standard- bis Premium-Sitzplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Bordeaux-Rückspiel gelten auf dieselbe Weise die offiziellen FFF-Preise.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie dort erwarten können:

Günstigste Plätze (Istanbul): Angebote beginnen derzeit bei rund 147 $ für den Auftakt im Nef Stadium, was die große Nachfrage nach einem prominenten Gegner wie Frankreich widerspiegelt

Plätze im mittleren Preissegment (Istanbul): zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie zu einem deutlich höheren Preisniveau

Rückspiel in Bordeaux: die Preise für die Partie im November im Matmut Atlantique werden näher am Spiel bestätigt, wobei das Interesse rund um die eigene Ticket-Alarm-Liste des Stadions bereits wächst

Wie bei jeder Partie mit einer der führenden Nationen Europas können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist daher in der Regel auf der sichereren Seite, wenn er sich früher statt später einen Platz sichert.

Alles, was Sie über Türkei gegen Frankreich wissen müssen

Dieses Duell ist Teil einer schweren Liga-A-Gruppe-A1-Kampagne für beide Teams, gemeinsam mit Italien und Belgien. Das Istanbul-Hinspiel am 25. September eröffnet die Kampagne der Türkei, während das Rückspiel in Bordeaux am 15. November sich für die Hoffnungen beider Nationen auf das Erreichen des Viertelfinals als entscheidend erweisen könnte.

Ein paar Dinge, die Sie über dieses Duell wissen sollten:

Eine schwere Gruppe – Gruppe A1 umfasst neben der Türkei drei der konstantesten Top-Nationen Europas, wodurch jeder Punkt wertvoll ist

Heimvorteil in Istanbul – die Türkei hat in jüngsten Pflichtspielen zu Hause eine starke Bilanz, und ein lautstarkes Publikum sorgt für eine zusätzliche Herausforderung für Gastmannschaften

Bedeutung der Gruppe – die Ergebnisse aus beiden Spielen fließen sowohl in die Qualifikation für das Viertelfinale als auch in die Auf- und Abstiegsfrage ein

Für Frankreich wird es ein wichtiger Maßstab für den Verlauf der Kampagne sein, in Istanbul auswärts Punkte zu holen, bevor das Team das Rückspiel in Bordeaux austrägt.

Türkei gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Türkei gegen Frankreich

Die Türkei geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien, wobei ein Ergebnis in den verfügbaren Daten nicht erfasst ist. Der jüngste Auftritt war ein 3:2-Sieg gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, ein Resultat, das die Offensivqualitäten des Teams zeigte. Außerdem besiegte die Türkei Venezuela in einem Freundschaftsspiel mit 2:1, doch Niederlagen gegen Paraguay (0:1) und Australien (0:2) in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft legten defensive Anfälligkeiten offen. In den letzten fünf Spielen erzielte die Türkei neun Tore und kassierte sechs.

Frankreichs letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, eine torreiche Partie, die sowohl die Offensivgefahr als auch die defensive Anfälligkeit des Teams unterstrich. Zuvor schlug Frankreich Marokko mit 2:0 und Schweden mit 3:0, während ein 1:0-Sieg gegen Paraguay im Achtelfinale Widerstandsfähigkeit zeigte. Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

Türkei gegen Frankreich: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete 1:1, in einem Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft im Oktober 2019. Davor besiegte die Türkei Frankreich im umgekehrten Qualifikationsspiel im Juni 2019 mit 2:0, einer von zwei Siegen der Heimmannschaft in den vier erfassten Partien. Frankreichs deutlichstes Ergebnis in diesem Duell war ein 4:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel im November 2000, als das Team auswärts antrat.

Tabelle von Türkei gegen Frankreich

In Gruppe 1 der UEFA Nations League A liegt die Türkei derzeit auf Platz vier, während Frankreich Zweiter ist.