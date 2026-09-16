Nach dem Aufstieg in die UEFA Nations League A nach einer äußerst erfolgreichen Kampagne in der Ausgabe 2024/25 wird Tschechien darauf bedacht sein, seine gehobene Position unter den größten Fußballnationen Europas zu behaupten. Tickets für die kommenden Spiele Tschechiens können Sie schon heute buchen.



Nach den ersten vier Spielen der Ligaphase gegen Kroatien, England (zweimal) und Spanien im September/Oktober schließt Tschechien seine Gruppe-3-Kampagne mit Partien gegen Spanien (zu Hause) und Kroatien (auswärts) ab. Das erste davon gegen Spanien findet am Donnerstag, 12. November, im Stadion Letná in Prag statt.

Das Stadion Letná war seit der Gründung des unabhängigen Verbands im Jahr 1993 Austragungsort von 50 offiziellen Spielen Tschechiens, und das Gastgeberland hat dort noch nie ein Pflichtspiel verloren, auch wenn es zwölf Niederlagen in Freundschaftsspielen gegeben hat.

Können die Tschechen gegen den amtierenden Weltmeister über sich hinauswachsen? GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Tschechien gegen Spanien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Tschechien gegen Spanien statt?

Tschechien gegen Spanien findet am Donnerstag, 12. November, im Stadion Letná in Prag statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 epet Arena

So kaufen Sie Tickets für Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League

Der offizielle Erstverkauf der Tickets läuft direkt über das Hauptportal des Fußballverbands der Tschechischen Republik (FAČR), das in der Regel über Ticketportal Czech Republic oder Ticketstream gehostet wird. Normalerweise beginnt die FAČR etwa vier bis sechs Wochen vor dem Anstoß mit dem Verkauf der Eintrittskarten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League?

Der Fußballverband der Tschechischen Republik gliedert seine Preisstruktur in drei Standard-Sitzplatzkategorien, die unten aufgeführt sind. Die offiziellen Preise beginnen in der Regel bei etwa 490 CZK bis über 1.500 CZK, also ungefähr 20 € bis über 60 €.

Kategorie 3 (hinter den Toren) : Die günstigste Option, üblicherweise in den Süd- oder Nordtribünen. Dort befinden sich historisch auch die aktiven Heimfans (Czech Republic Supporters Seats).

Kategorie 2 (Ecken & obere Seitenblöcke) : Mittlere Preiskategorie, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten und Sicht auf das Spielfeld bietet.

Kategorie 1 (Längsseite / Premium-Haupttribünen) : Die teuersten Standardtickets entlang der Hauptseitenlinien mit optimaler, freier Sicht auf die Trainerbänke und die Mittellinie.

Behalten Sie für weitere Informationen kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft im Blick und prüfen Sie auch Zweitmarktplattformen wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Stadion Letná wissen müssen

Das Stadion Letná, das aus Sponsoringgründen derzeit offiziell epet ARENA heißt, ist die legendäre Heimstätte des tschechischen Erstligisten AC Sparta Prag und allgemein ein zentraler Pfeiler des tschechischen Fußballs.

Das ikonische Stadion liegt im malerischen Stadtteil Letná mit Blick auf das Zentrum von Prag und war Schauplatz von über einem Jahrhundert unvergesslicher Sportdramen sowie großer politischer Versammlungen. Es fasst rund 18.887 Zuschauer und ist damit kompakt, aber ein extrem stimmungsvoller Hexenkessel.

Denkwürdige Momente im Stadion Letná

Die Samtene Revolution (1989) : Über den Sport hinaus spielte Letná eine gewaltige Rolle in der europäischen Geschichte. Während der antikommunistischen „Samtenen Revolution“ öffnete das Stadion seine Umläufe als buchstäbliche Tribüne für die angrenzende Letná-Ebene, wo sich mehr als 800.000 Protestierende versammelten, um Demokratie zu fordern.

Wunder in der Qualifikation zur EM 1996 (1995) : Das neu modernisierte Stadion war Heimspielort der neu formierten Nationalmannschaft der Tschechischen Republik. Historische Qualifikationssiege gegen die Niederlande und Norwegen in Letná ebneten den Weg für den legendären Lauf der Tschechen bis ins Finale der EM 1996.

Glanzvolle Champions-League-Nächte : Als Heimstätte der legendären „Iron Sparta“-Ära war Letná Gastgeber für Größen wie Real Madrid, Barcelona und Arsenal. Seine einzigartige, geschlossene Bauweise ist dafür berüchtigt, den Schall einzuschließen, was es zu einem einschüchternden Spielort für europäische Gastklubs macht.

Das schwarze Thema & die Geschichtswand: Wenn Sie an einer offiziellen Stadionführung des Klubs teilnehmen, werden Sie ein elegantes schwarzes Innendesign bemerken, das eine bewusste Anspielung auf die ursprünglichen Trikotfarben von Sparta Prag ist, bevor der Verein sein berühmtes dunkles Rot annahm.

Tschechien gegen Spanien in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Tschechien gegen Spanien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Tschechien (#48) gegen Spanien (#1)

Trotz dramatischer Siege in den WM-Play-offs gegen die Republik Irland und Dänemark, beide im Elfmeterschießen, konnte Tschechien bei der FIFA-Weltmeisterschaft keine Akzente setzen. In der Gruppenphase des Turniers verlor das Team gegen Südkorea und Mexiko und spielte gegen Südafrika unentschieden.

Spanien war im Sommer weltweit gefeiert, nachdem die Mannschaft in Nordamerika den WM-Pokal in die Höhe gestemmt hatte. Nach einem zähen 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde gewann Spanien anschließend sieben Spiele in Folge und kassierte dabei nur ein einziges Gegentor.

Tschechien gegen Spanien: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Spanien hat im direkten Vergleich eine klare Dominanz gegen Tschechien und ist in allen bisherigen sieben Duellen ungeschlagen geblieben, bei fünf Siegen und zwei Unentschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt. Spanien gewann die Partie im Estadio La Rosaleda in Málaga mit 2:0 durch Tore von Carlos Soler und Pablo Sarabia.

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Kroatien CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tschechien CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spanien ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



