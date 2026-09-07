So bekommt ihr Tickets für Tschechien gegen Kroatien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Tschechien startet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Kroatien und eröffnet damit ein anspruchsvolles Programm in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Spanien gehören. Beide Teams treffen im Rückspiel im November in Osijek erneut aufeinander, sodass Fans in dieser Kampagne zweimal die Chance haben, dieses Duell live zu erleben.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen Kroatien wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen Kroatien kaufen?

Der verlässlichste Weg, sich Tickets für beide Spiele zu sichern, führt über StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine breite Auswahl an Sitzplätzen für das Auftaktspiel in der Fortuna Arena in Prag sowie Angebote für das Rückspiel im November in der Opus Arena in Osijek.

Darum lohnt es sich, StubHub für dieses Duell zu prüfen:

Zugang über die offiziellen Kontingente hinaus – nützlich, sobald Verbandsmitglieder und Dauerkarteninhaber ihren Anteil für eines der beiden Spiele erhalten haben

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch das FanProtect-Programm von StubHub abgesichert, was Käufern die Gewissheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft erforderlich – ein verlässlicher Weg zu Sitzplätzen für Fans ohne Zugang zu den Verbandskanälen in Tschechien oder Kroatien

Große Sitzplatzauswahl – von Plätzen im Oberrang hinter den Toren bis hin zu Premium-Sitzen in zentraler Lage in beiden Stadien

Hospitality-Optionen – verfügbar für Fans, die bei einem der beiden Spiele ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen

Da beide Nationen in einer konkurrenzstarken Gruppe auf Punktejagd gehen, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen, insbesondere für den Auftakt in Prag.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen Kroatien?

Die Preise für beide Spiele variieren je nach Sitzplatzlage und danach, wie nah am Spieltag Sie kaufen. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie bei StubHub erwarten können:

Günstigste Plätze (Prag): ab etwa 40 € bis 50 €, typischerweise in den Oberrängen hinter den Toren in der Fortuna Arena

Plätze im mittleren Preissegment (Prag): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premium & Hospitality (Prag): verfügbar für Fans, die gepolsterte Sitze und ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen

Rückspiel in Osijek: beim Nennwert im Allgemeinen günstiger als der Auftakt in Prag, auch wenn das Angebot knapper werden kann, je näher das Spiel rückt

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise auf dem Zweitmarkt ändern, je näher der Spieltag rückt. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt deshalb in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tschechien gegen Kroatien

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Tabelle: Tschechien gegen Kroatien