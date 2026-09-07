Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoTschechien
Fortuna Arena
team-logoKroatien
Book Czechia vs Croatia Tickets

Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Tschechien gegen Kroatien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Tschechien
Kroatien

Tschechien trifft in der UEFA Nations League A auf Kroatien. So könnt ihr euch Tickets sichern

Tschechien startet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Kroatien und eröffnet damit ein anspruchsvolles Programm in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Spanien gehören. Beide Teams treffen im Rückspiel im November in Osijek erneut aufeinander, sodass Fans in dieser Kampagne zweimal die Chance haben, dieses Duell live zu erleben.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen Kroatien wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 1
Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen Kroatien kaufen?

Der verlässlichste Weg, sich Tickets für beide Spiele zu sichern, führt über StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine breite Auswahl an Sitzplätzen für das Auftaktspiel in der Fortuna Arena in Prag sowie Angebote für das Rückspiel im November in der Opus Arena in Osijek.

Darum lohnt es sich, StubHub für dieses Duell zu prüfen:

  • Zugang über die offiziellen Kontingente hinaus – nützlich, sobald Verbandsmitglieder und Dauerkarteninhaber ihren Anteil für eines der beiden Spiele erhalten haben
  • Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch das FanProtect-Programm von StubHub abgesichert, was Käufern die Gewissheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen
  • Keine Mitgliedschaft erforderlich – ein verlässlicher Weg zu Sitzplätzen für Fans ohne Zugang zu den Verbandskanälen in Tschechien oder Kroatien
  • Große Sitzplatzauswahl – von Plätzen im Oberrang hinter den Toren bis hin zu Premium-Sitzen in zentraler Lage in beiden Stadien
  • Hospitality-Optionen – verfügbar für Fans, die bei einem der beiden Spiele ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen

Da beide Nationen in einer konkurrenzstarken Gruppe auf Punktejagd gehen, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen, insbesondere für den Auftakt in Prag.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen Kroatien?

Die Preise für beide Spiele variieren je nach Sitzplatzlage und danach, wie nah am Spieltag Sie kaufen. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie bei StubHub erwarten können:

  • Günstigste Plätze (Prag): ab etwa 40 € bis 50 €, typischerweise in den Oberrängen hinter den Toren in der Fortuna Arena
  • Plätze im mittleren Preissegment (Prag): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau
  • Premium & Hospitality (Prag): verfügbar für Fans, die gepolsterte Sitze und ein umfassenderes Spieltagserlebnis wünschen
  • Rückspiel in Osijek: beim Nennwert im Allgemeinen günstiger als der Auftakt in Prag, auch wenn das Angebot knapper werden kann, je näher das Spiel rückt

Wie bei jedem Länderspiel in einer umkämpften Gruppe können sich die Preise auf dem Zweitmarkt ändern, je näher der Spieltag rückt. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt deshalb in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Tschechien gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tschechien gegen Kroatien

CZE

CZE - Form

KOS
S2-1
GTM
S3-1
KOR
N2-1
SAF
U1-1
MEX
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRO

CRO - Form

SVN
S2-1
ENG
N4-2
PAN
S0-1
GHA
S2-1
POR
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Tschechien gegen Kroatien: Jüngste direkte Duelle

Head to Head

TschechienUnentschiedenKroatien
0
3
2
WM-Qualifikation
Tschechien badge
Tschechien
CZE
0
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
WM-Qualifikation
Kroatien badge
Kroatien
CRO
5
Tschechien badge
Tschechien
CZE
1
END
Europameisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
1
Tschechien badge
Tschechien
CZE
1
END
Europameisterschaft
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
Kroatien badge
Kroatien
CRO
2
END
Freundschaftsspiele
Kroatien badge
Kroatien
CRO
4
Tschechien badge
Tschechien
CZE
2
END
6Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: Tschechien gegen Kroatien

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
KroatienKroatienCRO
00000000
2
TschechienTschechienCZE
00000000
3
EnglandEnglandENG
00000000
4
SpanienSpanienESP
00000000
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen