England trifft im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Kampagne 2026/27 innerhalb von zwei Wochen gleich zweimal auf Tschechien. Die Mannschaft von Thomas Tuchel reist zunächst nach Prag, bevor sie das Rückspiel im Wembley-Stadion austrägt. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Kroatien gehören, und dieses Doppelduell könnte sich als richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Gruppe erweisen.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen England wissen müsst, darunter Spieltermine, Preise und Bezugsquellen.

Wann ist Anstoß bei Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A?

Tschechien gegen England wird am Dienstag, 29. September 2026, um 20:45 Uhr Ortszeit in der Fortuna Arena in Prag angepfiffen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen England kaufen?

Die verlässlichste Möglichkeit, Tickets für beide Spiele zu sichern, ist über StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine breite Auswahl an Sitzplätzen für das Wembley-Spiel im Oktober sowie Angebote für Fans, die im September zum Auswärtsspiel nach Prag reisen.

Deshalb lohnt es sich, für dieses Doppelduell bei StubHub vorbeizuschauen:

Zugang über die offiziellen Kontingente hinaus – nützlich, sobald Mitglieder des England Supporters Travel Club und FA-gebundene Dauerkarteninhaber ihren Anteil am Wembley-Spiel erhalten haben

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch StubHubs FanProtect-Programm abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft erforderlich – für das Auswärtsspiel in Prag bietet StubHub einen verlässlichen Weg zu Sitzplätzen, ohne dass eine Vereins- oder Verbandsmitgliedschaft nötig ist

Große Sitzplatzauswahl – von Plätzen im Oberrang hinter den Toren in Wembley bis zu zentralen Sitzen entlang der Mittellinie

Hospitality-Optionen – gepolsterte Sitze und Zugang zu Lounges sind für das Wembley-Spiel für Fans verfügbar, die ein exklusiveres Erlebnis wünschen

Da dies eines von vier Spielen ist, die England innerhalb eines Zwei-Wochen-Fensters bestreitet, wird eine frühzeitige Buchung für beide Partien empfohlen, insbesondere für das Heimspiel in Wembley.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen England?

Die Preise für beide Spiele variieren je nach Sitzplatzlage und dem Zeitpunkt des Kaufs. Hier ist ein grober Überblick darüber, was euch auf StubHub erwartet:

Günstigste Plätze (Wembley): ab etwa 40 bis 60 £, in der Regel in den Oberrängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Wembley): zentrale Sitze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Premium- & Hospitality-Tickets (Wembley): ab 200 £ aufwärts, inklusive gepolsterter Sitze, Lounge-Zugang und zusätzlicher Extras am Spieltag

Auswärtstickets (Prag): im Allgemeinen zum Nennwert günstiger als ein Abend in Wembley, auch wenn das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel können sich die Preise auf dem Zweitmarkt mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es in der Regel die sicherere Option, euren Platz eher früher als später zu sichern.

Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Tschechien gegen England

Tschechien geht mit einer schwierigen Formkurve in diese Partie und verbuchte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft, zudem spielte das Team bei diesem Turnier 1:1 gegen Südafrika. Über diese fünf Partien hinweg erzielte Tschechien sieben Tore und kassierte sieben, wobei die Siege in Freundschaftsspielen gegen Guatemala und Kosovo gelangen.

Englands letzte fünf Spiele zeichnen ein klareres Bild. Die Mannschaft von Tuchel gewann viermal und verlor einmal, erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in dieser Serie setzte es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete.

Tschechien gegen England: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand bei der EURO 2020 statt, als England in Prag mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England im Oktober 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Prag mit 2:1, nachdem England das Hinspiel im selben Jahr in Wembley mit 5:0 gewonnen hatte. Zu den vier Spielen im Datensatz gehört außerdem ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2008.

Tschechien gegen England: Tabelle

In der Gruppe A3 der UEFA Nations League belegt Tschechien aktuell den zweiten Platz, während England Dritter ist.