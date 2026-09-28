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Trevor Noah stand up ticketsGetty Images
Trevor Noah stand up tickets
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So bekommt ihr Tickets für Trevor Noahs Stand-up: Termine, Ticketpreise und mehr

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So können Sie sich Tickets für Trevor Noah sichern

Der globale Comedy-Star Trevor Noah ist derzeit auf Welttournee und präsentiert seinen scharfsinnigen Beobachtungshumor und seine pointierten kulturellen Kommentare vor ausverkauften Arenen rund um den Globus.

Als Emmy-Preisträger und langjähriger Grammy-Moderator hat sich Noah einen unübertroffenen Ruf in der modernen Stand-up-Comedy erarbeitet. Seine jüngsten Shows in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten verzeichneten eine rekordverdächtige Ticketnachfrage.

GOAL hat alles zusammengestellt, was Sie über die kommenden Termine und Preise wissen müssen, damit Sie sich jetzt die günstigsten Trevor-Noah-Tickets sichern können.

Wann ist Trevor Noah?

Datum & Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

Tickets

25. Sep. 2026 um 18:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Grand Arena, Kapstadt, Südafrika

Tickets

26. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

MacPherson Stadium, Hongkong

Tickets

3. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

The Star Theatre, Singapur

Tickets

9. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Idea Live Arena, Selangor, Malaysia

Tickets

25. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tickets

26. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tickets

28. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tickets

29. Nov. 2026 um 20:00 Uhr

Trevor Noah Stand-up

Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tickets

Wo kann man Trevor Noah kaufen?

Der offizielle Ticketverkauf für Trevor-Noah-Shows wird in erster Linie über autorisierte Ticketplattformen wie Ticketmaster, AXS und die offiziellen Vorverkaufsstellen der Veranstaltungsorte abgewickelt. Wer direkt bei den Hauptanbietern während des Vorverkaufs oder des allgemeinen Verkaufs kauft, sichert sich Zugang zu Tickets zum Nennwert.

Sekundärplattformen wie StubHub sind die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Trevor-Noah-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise für Trevor Noahs Live-Auftritte variieren je nach Größe des Veranstaltungsorts, Sitzplatzlage und Nachfrage. Bei Hauptanbietern wie Ticketmaster und auf den offiziellen Portalen der Veranstaltungsorte beginnen die Preise für Standardtickets bei etwa 55 $ für allgemeine Sitzplätze.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Sekundär-Weiterverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt beginnen in der Regel bei etwa 119 $.

Alles, was Sie über Trevor Noah wissen müssen

Trevor Noah gehört zu den gefeiertsten Stand-up-Comedians weltweit. Nachdem er als Moderator von The Daily Show with Trevor Noah international bekannt geworden war, moderierte er mehrere Grammy-Verleihungen und veröffentlichte beliebte Stand-up-Specials auf Netflix.

Wichtige Details für Fans, die Trevor Noah live sehen möchten:

  • Zugang zum Vorverkauf: Künstler-Vorverkäufe werden über die Newsletter-Registrierung auf Trevor Noahs offizieller Website angeboten, während die Vorverkäufe der Veranstaltungsorte in der Regel 24 bis 48 Stunden vor dem allgemeinen Verkauf beginnen.
  • Allgemeiner Verkauf: Der öffentliche Ticketverkauf beginnt auf primären Ticket-Websites wie Ticketmaster und auf den lokalen Seiten der Vorverkaufsstellen der Veranstaltungsorte.
  • Kauftipps: Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sollten Sie versuchen, Standardplätze im primären Vorverkauf zu kaufen. Wenn die primären Tickets ausverkauft sind, prüfen Sie frühzeitig die Sekundärmarktplätze auf wettbewerbsfähige Preise.

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