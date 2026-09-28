Der globale Comedy-Star Trevor Noah ist derzeit auf Welttournee und präsentiert seinen scharfsinnigen Beobachtungshumor und seine pointierten kulturellen Kommentare vor ausverkauften Arenen rund um den Globus.

Als Emmy-Preisträger und langjähriger Grammy-Moderator hat sich Noah einen unübertroffenen Ruf in der modernen Stand-up-Comedy erarbeitet. Seine jüngsten Shows in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten verzeichneten eine rekordverdächtige Ticketnachfrage.

GOAL hat alles zusammengestellt, was Sie über die kommenden Termine und Preise wissen müssen, damit Sie sich jetzt die günstigsten Trevor-Noah-Tickets sichern können.

Wann ist Trevor Noah?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 25. Sep. 2026 um 18:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Grand Arena, Kapstadt, Südafrika Tickets 26. Okt. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up MacPherson Stadium, Hongkong Tickets 3. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up The Star Theatre, Singapur Tickets 9. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Idea Live Arena, Selangor, Malaysia Tickets 25. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Tickets 26. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Tickets 28. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Tickets 29. Nov. 2026 um 20:00 Uhr Trevor Noah Stand-up Dubai Opera, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Tickets

Wo kann man Trevor Noah kaufen?

Der offizielle Ticketverkauf für Trevor-Noah-Shows wird in erster Linie über autorisierte Ticketplattformen wie Ticketmaster, AXS und die offiziellen Vorverkaufsstellen der Veranstaltungsorte abgewickelt. Wer direkt bei den Hauptanbietern während des Vorverkaufs oder des allgemeinen Verkaufs kauft, sichert sich Zugang zu Tickets zum Nennwert.

Sekundärplattformen wie StubHub sind die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Trevor-Noah-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise für Trevor Noahs Live-Auftritte variieren je nach Größe des Veranstaltungsorts, Sitzplatzlage und Nachfrage. Bei Hauptanbietern wie Ticketmaster und auf den offiziellen Portalen der Veranstaltungsorte beginnen die Preise für Standardtickets bei etwa 55 $ für allgemeine Sitzplätze.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Sekundär-Weiterverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt beginnen in der Regel bei etwa 119 $.

Alles, was Sie über Trevor Noah wissen müssen

Trevor Noah gehört zu den gefeiertsten Stand-up-Comedians weltweit. Nachdem er als Moderator von The Daily Show with Trevor Noah international bekannt geworden war, moderierte er mehrere Grammy-Verleihungen und veröffentlichte beliebte Stand-up-Specials auf Netflix.

Wichtige Details für Fans, die Trevor Noah live sehen möchten: