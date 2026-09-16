Sunderland trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Stadium of Light in Sunderland auf Brighton & Hove Albion.

Diese Begegnung wird früh in der Saison 2026/27 für beide Mannschaften ein wichtiger Test sein, da sie auf Stabilität im Tabellenmittelfeld und den Schwung für die obere Tabellenhälfte hinarbeiten. Beim jüngsten Ligaduell in Wearside im März 2026 sicherte sich Brighton einen knappen 1:0-Sieg über Sunderland.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Sunderland gegen Brighton & Hove Albion wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Sunderland gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Sunderland gegen Brighton & Hove Albion findet im Stadium of Light in Sunderland statt.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Stadium of Light

Wie kann man Tickets für Sunderland gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Brighton & Hove Albion am 10. Oktober 2026 im Stadium of Light zu kaufen, stehen Ihnen diese wichtigsten Kaufoptionen zur Verfügung:

Offizielle Heimtickets (Sunderland-Ticketbüro)

Offizielles Ticketportal: Der sicherste und zuverlässigste Weg, allgemeine Heimtickets zu kaufen, führt direkt über die offizielle Ticket-Website oder das Ticketbüro von Sunderland.

Vorrang für Mitglieder: Tickets werden in Phasen freigegeben. Inhaber von Sunderland-Dauerkarten und offizielle Vereinsmitglieder erhalten vorrangige Kaufzeiträume, bevor verbleibende Plätze für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

Freier Verkauf: Wenn die Nachfrage es zulässt, gehen nicht zugeteilte Tickets näher am Spieltag in den freien Verkauf für Nichtmitglieder.

Offizielle Auswärtstickets (Brighton & Hove Albion)

Zugang zum Auswärtsblock: Gästefans, die im Auswärtsbereich sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion kaufen.

Loyalitätspunkte & MyAlbion+: Die Freigabe der Auswärtstickets erfolgt nach einer gestaffelten Struktur auf Grundlage von Loyalitätspunkten für Dauerkarteninhaber, gefolgt von MyAlbion+-Mitgliedern.

Offizielle Hospitality-Pakete

Garantierter Zugang: Fans, die sich einen garantierten Einlass sichern möchten, ohne auf reguläre Ballot-Stufen oder Mitgliedschaftswarteschlangen angewiesen zu sein, können offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag erwerben.

Enthaltene Leistungen: Hospitality-Pakete umfassen in der Regel Premium-Sitzplätze im Stadium of Light, Verpflegung vor dem Spiel und Zugang zu Lounges.

Wie viel kosten Tickets für Sunderland gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Spiel Sunderland gegen Brighton & Hove Albion am 10. Oktober 2026 im Stadium of Light hängen davon ab, wo und wie Sie sie kaufen:

Offizieller freier Verkauf (Nennwert): Reguläre Erwachsenentickets, die direkt über das offizielle Sunderland-Ticketbüro oder Ticketportal gekauft werden, kosten je nach Stadionbereich und Sitzplatzkategorie zwischen 28 £ und 45 £ .

Hospitality am Spieltag: Offizielle Hospitality-Pakete des Klubs liegen in der Regel zwischen 150 £ und 350 £+ pro Person und beinhalten Lounge-Zugang, Verpflegung und Premium-Sitzplätze.

Sunderland gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Sunderland gegen Brighton & Hove Albion

Sunderland geht mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, wobei zusätzlich ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel in diese Serie einfließt. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in der Premier League gegen Fulham am 30. August, zudem besiegte Sunderland Ipswich Town mit 2:1, bevor man am 22. August in der Liga mit 1:2 gegen denselben Gegner verlor. In diesen fünf Spielen erzielte Sunderland sieben Tore und kassierte vier.

Brightons letzte fünf Ergebnisse zeigen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die eindrucksvollste Leistung war ein 4:0-Sieg in der Premier League gegen Aston Villa am 23. August, zudem gewann Brighton am 27. August in der Qualifikation zur Conference League mit 4:0 gegen Tromsø. Die Niederlage gab es zuletzt, ein 3:4 bei Chelsea am 30. August. Brighton erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sieben, was eine Mannschaft widerspiegelt, die sowohl frei aufspielen als auch Gegentore hinnehmen kann.

Sunderland gegen Brighton & Hove Albion: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 14. März 2026 in der Premier League mit einem 1:0-Sieg von Brighton im Stadium of Light. Zuvor trennten sich die Teams im Dezember 2025 0:0, als Brighton Sunderland empfing. In den letzten fünf erfassten Duellen gewann Brighton drei, Sunderland keines, bei zwei Unentschieden, wobei zwei dieser Partien auf 2010 beziehungsweise 2005 zurückgehen.