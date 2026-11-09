Zwei Großmächte des Weltfußballs treffen aufeinander, wenn England Spanien zu einem hochkarätigen Duell in der UEFA Nations League im Wembley-Stadion in London empfängt. Nach ihren denkwürdigen Duellen bei Europameisterschaften verspricht die Partie internationalen Spitzenfußball an einer der berühmtesten Spielstätten der Welt.

Die Nachfrage nach Plätzen im Wembley-Stadion ist enorm, doch der Ticketkauf muss nicht schwierig sein. GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zum Termin, zu den offiziellen Ticketpreisen und dazu, wo ihr jetzt online Karten kaufen könnt.

Wann ist Anstoß bei Spanien gegen England in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen England findet im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Wo gibt es Tickets für Spanien gegen England?

Offizielle Tickets werden über das FA-Ticketportal auf England Football sowie über die offiziellen Kanäle der UEFA vertrieben. Der allgemeine Verkauf und die Vorverkaufsphasen für Mitglieder des England Supporters Travel Club beginnen mehrere Wochen vor dem Spiel. Die regulären Kontingente sind allerdings meist schnell ausverkauft.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, sich vor dem Anstoß noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen England?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise bei 35 Pfund für Plätze der Kategorie 4. Reguläre Erwachsenentickets kosten in den Hauptbereichen des Stadions bis zu 80 Pfund, während Tickets für den Familienbereich ab 25 Pfund erhältlich sind.

Sind die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative für Kurzentschlossene. Die Preise beginnen dort bei etwa 76 Pfund.

Spanien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Spanien und England

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt gewann Spanien im WM-Finale mit 1:0 gegen Argentinien und schloss damit ein makelloses Turnier ab. Zuvor hatte die Mannschaft im Halbfinale Frankreich mit 2:0 besiegt und sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Belgien durchgesetzt. Das Team von Luis de la Fuente verlor keines dieser fünf Spiele.

England verbuchte in den letzten fünf Spielen vier Siege und eine Niederlage. In dieser torreichen Serie erzielte die Mannschaft elf Treffer und kassierte elf Gegentore. Das jüngste Spiel war ein 4:6-Sieg gegen Frankreich im WM-Halbfinale, bevor eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Finale das Turnier für England beendete. Zuvor hatte die Mannschaft Norwegen mit 1:2 und Mexiko mit 2:3 besiegt.

Spanien gegen England: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand bei der EM 2024 statt, als Spanien England mit 2:1 besiegte. In den letzten fünf Duellen liegt Spanien mit drei Siegen gegenüber einem englischen Erfolg vorn. Eine Partie endete unentschieden. In der Nations League gewann Spanien im Oktober 2018 in Madrid mit 2:3, während England im Monat zuvor das andere Duell mit 1:2 gewann.