Schottland startet seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 am Samstag, 26. September, mit einem Auswärtsspiel im Stadion Stožice in Ljubljana. Der Spielplan in Liga B, Gruppe B1, umfasst zudem die Schweiz und Nordmazedonien. Das Rückspiel zwischen den beiden Teams findet im Oktober im Hampden Park statt.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Slowenien gegen Schottland zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Slowenien gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Slowenien gegen Schottland wird im Stadion Stožice in Ljubljana angepfiffen, wobei die offiziellen Übertragungsdetails erst näher am Termin bestätigt werden.

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

Wo kann man Tickets für Slowenien gegen Schottland kaufen?

Tickets für das Spiel in Ljubljana sind zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Slowenischen Fußballverbands via Eventim erhältlich. Für das Rückspiel im Hampden Park sind die offiziellen Kanäle des schottischen Fußballverbands die entsprechende erste Anlaufstelle, wobei Auswärtstickets für die Reise nach Ljubljana anders vergeben werden.

Der schottische Fußballverband bietet Auswärtstickets für Ljubljana nicht im freien Verkauf an, sondern vergibt sie ausschließlich an Mitglieder des Scotland Supporters Club über ein Treuepunktesystem. Dieses System ist derzeit vollständig ausgelastet und nimmt keine neuen Mitglieder auf. Für reisende schottische Fans.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – startet über Eventim für das Heimspiel in Ljubljana und über den schottischen Fußballverband für das Rückspiel im Hampden Park

Auswärtskontingent geschlossen – Schottlands Auswärtsticket-System für Ljubljana ist vollständig ausgebucht, derzeit werden keine neuen Mitglieder für den Supporters Club aufgenommen

Garantierte Transfers – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Sekundärmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Situation beim Auswärtskontingent wird insbesondere reisenden schottischen Fans dringend empfohlen, frühzeitig über den Sekundärmarkt zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für Slowenien gegen Schottland?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Ljubljana über Eventim beginnen bei rund 79 € für Sitzplätze mit allgemeinem Zugang. Solange das Kontingent reicht, ist die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar. Für das Spiel im Hampden Park gelten in gleicher Weise die offiziellen Preise des schottischen Fußballverbands.

Günstigste Plätze (Ljubljana): Angebote auf dem Sekundärmarkt beginnen derzeit bei rund 90 €, was das geschlossene Auswärtskontingent und die daraus resultierende Nachfrage reisender schottischer Fans widerspiegelt

Plätze im mittleren Preissegment (Ljubljana): zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Rückspiel im Hampden Park: die offiziellen Preise beginnen bei rund 57 £, wobei sich die Angebote auf dem Sekundärmarkt eng daran orientieren, sobald die Details zum freien Verkauf bestätigt sind

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie, bei der der offizielle Zugang für Auswärtsfans begrenzt ist, können sich die Preise auf dem Sekundärmarkt schnell verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch euren Platz früher statt später zu sichern.

Slowenien gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Slowenien gegen Schottland

Slowenien hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, davor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Montenegro mit 3:2, zudem gab es in dieser Serie eine 0:1-Niederlage gegen Ungarn. In diesen fünf Spielen erzielte Slowenien sechs Tore und kassierte sechs.

Schottlands letzte fünf Ergebnisse zeigen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel war eine 0:3-Niederlage gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft, nach einer 0:1-Niederlage gegen Marokko. Schottland besiegte Haiti mit 1:0 und gewann in einem Freundschaftsspiel mit 4:0 gegen Bolivien. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf, wobei die beiden Niederlagen in Folge bei der Weltmeisterschaft die jüngste Form kennzeichnen.

Slowenien gegen Schottland: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 2:2, ein Unentschieden in der WM-Qualifikation in Ljubljana im Oktober 2017. In den fünf direkten Duellen, die verzeichnet sind, kommt Schottland auf einen Sieg, Slowenien auf keinen und drei Spiele endeten remis. Schottlands einziger Sieg gelang im Rückspiel dieser Qualifikationskampagne, ein 1:0 in Glasgow im März 2017.



